Китай задаёт тренды мировому автопрому: Stellantis, Mercedes и Nissan усиливают сотрудничество с компаниями из КНР

Китайский автопром перестал быть догоняющим и стал ориентиром для мирового рынка. Западные и японские концерны всё чаще рассматривают китайские платформы, инженерные решения и подход к разработке как способ сократить сроки вывода моделей на рынок и снизить издержки. По данным информационного агентства Bloomberg, именно скорость вывода моделей, программные обновления и плотная интеграция с поставщиками становятся новым стандартом для автомобильной отрасли.

Западные компании делают ставку на китайские разработки

Крупные мировые автопроизводители активно используют китайские разработки для электромобилей. Например, софт или готовые инженерные решения. По данным информационного агентства Bloomberg, нидерландская корпорация по производству автомобилей Stellantis обсуждает варианты, при которых китайские автопроизводители могли бы получить долю в отдельных европейских активах компании или доступ к ее производственным мощностям в регионе. Отдельно Stellantis изучает использование платформ и софта китайского производителя электромобилей Leapmotor для своих автомобилей Fiat, Opel и Peugeot. Stellantis рассчитывает за счёт этого ускорить разработку и сократить расходы на фоне давления на европейский бизнес.

Похожим путём идут и другие игроки из Европы. Немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz ведёт переговоры на ранних стадиях с одной из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний Geely о расширении сотрудничества по будущим электромобилям.

Глава Volkswagen Оливер Блуме в интервью для немецкой газеты Bild am Sonntag заявил, что немецким автопроизводителям стоит присмотреться к китайскому подходу к промышленному планированию. По его словам, Китай действует более дисциплинированно, с чёткими приоритетами и высокой скоростью исполнения. Оливер Блуме также отметил, что на китайском рынке у Volkswagen более 150 конкурентов.

Японский автопроизводитель Nissan, который одним из первых сделал ставку на массовые электрокары, ещё в 2025 году объявил о дополнительных инвестициях в Китай на 10 млрд юаней до конца 2026 года. Теперь компания рассматривает страну как площадку не только для локального производства, но и для создания моделей на экспорт.

Скорость разработки в Китае стала новым стандартом для отрасли

Тренд объясняется не только ценой. Bloomberg отмечает, что китайские автопроизводители сделали ставку на более короткие циклы разработки, глубокую интеграцию с поставщиками и софтовый подход к автомобилю. Если традиционным компаниям на вывод новой модели нередко нужны годы, то производители из КНР укладываются в более короткие сроки и быстрее исправляют ошибки через программные обновления.

На фоне усиления китайских брендов им приходится либо ускорять собственные процессы, либо подключаться к китайским платформам и разработкам, чтобы не терять позиции. Сотрудничество с китайскими компаниями становится частью долгосрочной стратегии крупнейших игроков.