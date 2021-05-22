Китайский марсоход «Чжужун» приступил к исследованию Марса

Алена Шаповалова
Марсоход «Чжужун» успешно сошел с посадочной платформы и начал исследовать Марс. Об этом в субботу сообщило Китайское национальное космическое управление.
Китайский марсоход «Чжужун» приступил к исследованию МарсаАлена Шаповалова
Марсоход «Чжужун» успешно покинул посадочную платформу.
«Марсоход «Чжужун» успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» осуществил успешную посадку на поверхность Марса. Посадка осуществлялась в рамках первой миссии Китая по исследованию планеты.
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Фото: Dotted Yeti /
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