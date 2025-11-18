«Классно умеют в пиар»: российский робот упал на презентации

Команда Aidol запустила производство первой партии российских антропоморфных роботов. Как сообщили в пресс-службе компании, после презентации проект получил предложения об инвестициях и большую волну запросов от потенциальных заказчиков. Первые устройства будут работать в банковской сфере, у девелоперов и в индустрии развлечений — в России и за её пределами.

10 кг грузоподъёмности — и скорость до 6 км/ч

Презентация Aidol, прошедшая 11 ноября 2025 года в Москве, стала первой публичной демонстрацией антропоморфной робототехнической платформы нового поколения. На показе команда представила модель с реалистичной мимикой, автономным ИИ и возможностью передвижения на двух ногах.

Робот выполняет три ключевые человеческие функции: ходьбу со скоростью до 6 км/ч, манипуляцию предметами и коммуникацию с людьми. Его грузоподъёмность — до 10 кг. Питание обеспечивается батареей на 2,1 кВт·ч, что даёт до шести часов автономной работы. Эти характеристики позволяют использовать Aidol в качестве основы «универсальной робототехнической платформы», которую можно масштабировать под сервисные, логистические и производственные задачи.

Ключевой момент презентации — падение робота

Главным эпизодом презентации стало падение робота Aidol: едва выйдя на сцену, чтобы «поздороваться» с публикой, робот потерял равновесие и упал. Генеральный директор компании Владимир Витухин пояснил, что причина могла быть в непривычных условиях площадки, включая особенности освещения или кратковременный сбой сенсорной системы.

«Мы тестировали не раз в разных позициях. <...> Здесь нужно учесть, что была действительно другая обстановка», — заявил генеральный директор компании Владимир Витухин.

Он добавил, что команда проведёт разбор инцидента и обновит алгоритмы устойчивости, отметив, что подобные случаи характерны для ранних версий антропоморфных платформ, особенно при демонстрациях вне стандартных тестовых условий.

При этом некоторые эксперты предположили, что падение могло быть не случайностью, а сценарным ходом. Такие эпизоды нередко используют, чтобы подчеркнуть, что технология находится в стадии активного развития — и одновременно привлечь внимание к продукту.

«По поводу падающего робота — ребята классно умеют в пиар. Насколько я знаю, когда они готовили презентацию, они изначально сделали так, чтобы он упал», — отметил Владислав Куренков, руководитель научной группы «Адаптивные агенты» AIRI.

Проект привлёк внимание инвесторов — несмотря на падение

Несмотря на инцидент на сцене, премьера Aidol вызвала заметный рост интереса к проекту. По словам Алексея Южакова, лидера Новой технологической коалиции, отклик на российского робота оказался «беспрецедентным». Инициативные группы, инженеры и специалисты по робототехнике стали активно обращаться к команде с предложениями сотрудничества — причём не только из России, но и из других стран.

Интерес к проекту проявили и инвесторы. Генеральный директор Aidol Владимир Витухин сообщил, что до презентации проект финансировался исключительно командой создателей, но после показа компания получила множество предложения об инвестициях. Витухин также добавил, что в течение недели после презентации Aidol полностью закрыл запрос на первую партию роботов и запустил производство.



Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС