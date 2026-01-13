Названы главные тренды 2026-го по версии The New York Times

Редакция The New York Times опубликовала список трендов, которые, по её версии, будут определять 2026 год. Среди них — рост интереса к кнопочным телефонам, отказ от идеальных генераций ИИ и усталость от жизни в режиме постоянной публичности. Авторы отмечают, что многие из этих трендов связаны с желанием людей сократить цифровое давление и вернуть контроль над личной жизнью.

Кнопочные телефоны — новая привилегия

Редакция The New York Times называет кнопочные телефоны новой популярной альтернативой смартфонам. На такие телефоны не приходят бесконечные уведомления и скроллить ленту соцсетей на них довольно сложно. Как ожидается, они могут стать признаком статусности. Привилегированным окажется тот, кто сможет позволить себе не быть постоянно онлайн.

Кино снова в моде — но как маркетинговый продукт

Уже сейчас на крупных кинопремьерах фанаты получают тематические пресс-туры, — как у «Барби» и «Злой», — мерч и вирусный контент по мотивам. В The New York Times уверены: тренд расширится. Персонажи фильмов начнут существовать как самостоятельные бренды. В 2026-м зритель будет взаимодействовать с фильмом и до его выхода, и после премьеры.

Кроме того, новое развитие может получить фанатский контент. Помимо фанфиков, музыкальных и театральных постановок, авторы The New York Times ждут появления целых киновселенных от поклонников.

«Идеальность» ИИ породит тягу к несовершенству

Контент, созданный искусственным интеллектом, всё чаще вызывает негатив: сегодня он воспринимается как однотипный и чрезмерно «вылизанный». В 2026-м может усилиться интерес к натуральности и «несовершенной» эстетике. Нынешний год призван подчеркнуть ценность индивидуальности.

Избегающий тип привязанности — больше не в моде

На фоне нестабильных новостей и общей неопределённости растёт интерес к открытости и эмоциональности. В 2026 году может усилиться запрос на осознанные отношения, прямые признания и отказ от отстранённости — как в личной жизни, так и в публичном пространстве.

Аналог — способ выделиться в цифровом мире

Аналоговые вещи — механические часы, пленочные фотоаппараты, виниловые пластинки и бумажные книги — становятся всё более заметными. В качестве яркого примера авторы The New York Times выделяют табачные трубки — альтернативу электронным устройствам для курения.

Такие предметы — не просто привычка, это элемент стиля, связанный с ностальгией и желанием выделиться на фоне цифровой однотипности.

В 2026 году появятся неожиданные иконы стиля

Мода и стиль продолжают формироваться не только вокруг индустрии развлечений, но и вокруг городских и политических фигур. Как предсказывает редакция The NYT, в 2026 году усилится внимание к внешнему образу супруг и партнёров публичных персон.

Ифлюенсеры уходят за кулисы

После бурного роста блогеров в начале 2020-х всё больше людей отказываются от жизни на камеру. В 2026 году может продолжиться переход инфлюенсеров к «обычной» карьере или в крупный бизнес.

Контекст

Подборка The New York Times фиксирует общий сдвиг в настроениях: усталость от постоянной цифровой вовлечённости, алгоритмов и публичности.

В 2026 году, по версии редакции издания, всё больше трендов будут связаны с ограничением онлайна, возвратом к простым форматам и поиском баланса между технологиями и личной жизнью.