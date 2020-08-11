Акции Kodak упали на 43% из-за приостановки кредитного соглашения

Акции Eastman Kodak упали на 42,87% до $8,50 за бумагу на открытии торгов в США. После этого торги были временно приостановлены из-за высокой волатильности. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

На 16:45 (мск) падение стоимости замедлилось до 33%. Через 5 минут торги были приостановлены.

Котировки стали падать после сообщения о заморозке кредитного соглашения для Kodak на сумму $765 млн. Его действие не будет возобновлено, пока не завершится расследование Комиссии по ценным бумагам (SEC). Компания должна была использовать эти деньги для создания фармацевтического производства.

По сообщению Reuters, некоторые топ-менеджеры компании получили опционы за день до официального объявления о кредите. Сенатор Элизабет Уоррен попросила изучить ситуацию и выяснить, имело ли место нарушение законов об инсайдерской торговле. После этого SEC начала расследование.

В Kodak сообщили, что проводят внутреннее разбирательство. Для этого был назначен специальный комитет независимых директоров.

«Внутренняя проверка будет проводиться для комитета компанией Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP», — заявили в Kodak.

О получении компанией госфинансирования было объявлено 28 июля. Сообщается, что уже за день до этого акции корпорации подскочили на 25%. Объем торгов бумагами Kodak накануне объявления о кредите составил более 1,6 млн акций. Это значение намного превысило средний дневной объем торгов в 236 тысяч акций за 2019 год.

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