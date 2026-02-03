Аудитория онлайн-кинотеатров в России превысила 75 млн

Аудитория онлайн-кинотеатров в России по итогам 2025 года превысила 75 млн человек, а число пользователей с платной подпиской достигло 54 млн, пишет РБК. За год количество платящих зрителей выросло на 33,3%, а совокупная аудитория стримингов — почти на 30%. Самую высокую годовую динамику показала Амедиатека — количество её пользователей выросло на 95%.

Количество платящих пользователей выросло на треть за год

По данным TelecomDaily, на которые ссылается РБК, число россиян с платной подпиской на онлайн-кинотеатры по итогам 2025 года достигло 54 млн человек. Годом ранее показатель был на треть ниже. Общее число пользователей стриминговых сервисов превысило 75 млн, что почти на 30% больше, чем в 2024 году.

Количество сервисов, преодолевших отметку в 1 млн платных подписчиков, осталось прежним — таких онлайн-кинотеатров по-прежнему девять. Доля первой пятёрки — Кинопоиск, Okko, Иви, Wink и Kion — составляет 85–86%. Этот уровень сопоставим с 2024 годом.

«Кинопоиск» и Okko лидируют по числу подписчиков

По данным РБК, лидером по числу платных подписок остаётся «Кинопоиск». Его платящая аудитория за год выросла на 30,4% и достигла 14 млн человек. Второе место занимает Okko — количество платных пользователей сервиса увеличилось на 52%, до 10,1 млн. Третью строчку занимает Wink с показателем 7,7 млн подписчиков, что на 16,9% больше, чем годом ранее.

Самую высокую годовую динамику показала Амедиатека: число платящих пользователей выросло на 95,4%, до 1,3 млн.

«Кинопоиск» — лидер по общей аудитории среди онлайн-кинотеатров

Если учитывать не только платных подписчиков, но и общую аудиторию онлайн-кинотеатров, первое место также занимает «Кинопоиск». По оценке TelecomDaily, сервисом пользуются 18 млн россиян, что на 27,7% больше, чем в 2024 году.

На втором месте — Okko с аудиторией 13,8 млн зрителей (рост 44% год к году), на третьем — «Иви» с показателем 11,8 млн пользователей (плюс 17,4%).

При этом одно домохозяйство нередко использует сразу несколько сервисов. По данным опроса, 50% респондентов подписаны на «Кинопоиск», 38% — на Okko, 33% — на «Иви», а 28% — на Wink и Kion.

«Кинопоиск» не согласился с оценками TelecomDaily

В пресс-службе «Кинопоиска» заявили РБК, что данные исследования «категорически не верны». В компании подчеркнули, что в среднем в месяц сервис смотрят 18 млн подписчиков «Яндекс Плюс», тогда как в исследовании эта цифра приведена как общая аудитория сервиса.

Представитель «Кинопоиска» также сообщил, что, по предварительным оценкам компании, рынок онлайн-кинотеатров в 2025 году вырос более чем на 40%, а в 2026 году потенциал роста оценивается примерно в 20%, без учёта инфляционных факторов.

Wink и Premier фиксируют рост выручки и подписчиков

Глава Wink Антон Володькин заявил РБК, что сервис продолжает расти вместе с рынком. По его словам, ключевые финансовые показатели — выручка и прибыль — увеличились, однако раскрыть их компания планирует позже. Он также отметил успех оригинальных проектов: сериал «Фишер» стал самым популярным в 2025 году не только в Wink, но и на «Кинопоиске».

Гендиректор Premier Виктория Михно рассказала РБК, что выручка сервиса в 2025 году выросла на 70%, а число подписчиков увеличилось на 20%, до 7,2 млн человек. В числе ключевых рисков для отрасли она назвала рост стоимости производства контента, который, по её словам, превышает инфляцию.

В пресс-службе Kion также указали на рост затрат на производство и права на контент, а также на повышение требований аудитории к качеству сервиса и пользовательскому опыту.