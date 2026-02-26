Количество продавцов на маркетплейсах снизилось почти на 7% в 2025-м — уходит бизнес с оборотом менее 100 тыс. ₽

Число продавцов на маркетплейсах сократилось на 6,88% в 2025 году по сравнению с 2024-м, говорится в исследовании Точка Банка. При этом средняя выручка одного продавца выросла до 574 500 рублей — это максимум за последние четыре года. Рынок перераспределяется: доля продавцов с оборотом свыше 100 тыс. ₽ растёт, а микросегмент до 100 тыс. ₽ сокращается.

Количество регистраций бизнеса вернулось к уровню 2022 года

По данным исследования, поток новых онлайн-продавцов вернулся к уровню четырёхлетней давности и больше не показывает роста. Пик регистраций бизнеса с ОКВЭД 47.91*Официальный код, который указывают компании и ИП при регистрации бизнеса, если планируют продавать товары онлайн — в том числе на маркетплейсах пришёлся на 2023 год — 195 176 новых компаний. В 2025 году зарегистрировано 149 787 бизнесов — почти столько же, сколько в 2022 году (149 755).

Среди клиентов Точка Банка динамика практически совпадает с рынком: снижение числа активных продавцов составило 6,64%.

Выручка компаний на маркетплейсах растёт четвёртый год подряд

На фоне сокращения числа продавцов средняя выручка одной компании увеличивается ежегодно:

2022 год — 215 903 ₽;





2023 год — 369 820 ₽;





2024 год — 483 898 ₽;





2025 год — 574 500 ₽.

В начале 2022 года компании с выручкой до 10 тыс. ₽ составляли 27% всех продавцов, а с оборотом до 100 тыс. ₽ — 37%. К началу 2026 года их доля сократилась до 15% и 28% соответственно. Доля продавцов с выручкой свыше 100 тыс. ₽ выросла с 37% до 56%.

Аналитики Точки связывают это с ростом порога входа. По их данным, расходы на логистику, маркировку и продвижение увеличились, и торговля с выручкой до 100 тыс. рублей становится экономически неустойчивой. Микро-бизнес либо масштабируется, либо покидает площадки.

Самая заметная динамика — в категории с выручкой 1–3 млн рублей: её доля увеличилась с 6% до 12%. Сегмент 100–500 тыс. ₽ вырос с 21% до 28%, 500 тыс.–1 млн ₽ — с 6% до 10%, а свыше 3 млн ₽ — с 4% до 6%.

Оборот продавцов с сертифицированными товарами вырос на 42%

В 2025 году среднее число сертификатов на одного продавца выросло примерно на 13%, говорится в исследовании. Обороты продавцов, работающих с сертифицированными товарами, увеличились за год на 42%.

Лидер сегмента селлеров Точка Банка Константин Канивец отметил, что рынок прошёл стадию бурного роста и переходит к укрупнению и централизации. По его словам, самый большой отток наблюдается среди начинающих продавцов с оборотом до 100 тыс. рублей в месяц, тогда как остальные сегменты количественно прирастают и происходит переход в более крупные категории.

Рынок больше не прощает хаотичный рост

Ведущий эксперт по аналитике и стратегиям на маркетплейсах сервиса MPSTATS Александра Емелина отмечает, что рынок перестал прощать хаотичный рост. По её словам, прибыль получают те, кто рассчитывает юнит-экономику до запуска, контролирует маржинальность каждого товара и управляет ассортиментом на основе аналитики.

По данным исследования, денежная масса не сокращается, но перераспределяется в пользу более системных игроков. Наиболее уязвимым остаётся сегмент продавцов с выручкой до 100 тыс. рублей в месяц.