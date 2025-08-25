Повышение зарплаты у сотрудников склада — на 15% за год

Несмотря на активную автоматизацию и внедрение роботов, рынок складского труда в России продолжает расти. По статистике, во втором квартале 2025 года средние зарплатные предложения для складских специалистов выросли на 15%. Компании наращивают логистические мощности — и нуждаются в людях, способных управлять машинами, системами и процессами.

Ключевые роли — у людей

Развитие e-commerce и логистики не вытеснило сотрудников со складов — наоборот, изменило их роли и повысило ценность. Вторая волна автоматизации потребовала от персонала не только физической выносливости, но и новых компетенций: работа с техникой, контроль цифровых систем, логистический анализ.

Работодатели отреагировали ростом зарплат. По данным Авито Работы, усреднённая статистика по рынку — плюс 15% к аналогичному периоду 2024 года. Больше всего прибавили логисты: +34% к доходу — до 92 824 рублей в месяц. Диспетчеры выросли на 15% (52 003 ₽), приёмщики — на 10% (68 015 ₽). Все эти профессии напрямую связаны с управлением потоками — и становятся особенно востребованными на фоне роста автоматизации.

Вакансий больше, чем кандидатов

Рост зарплат сопровождается всплеском спроса. По данным Авито, количество открытых вакансий для приёмщиков выросло на 24%, для фасовщиков — на 21%. При этом средние предложения по этим позициям составляют 68 015 ₽ и 77 108 ₽ соответственно.

Даже с учётом автоматизации грузопереработки и внедрения складских роботов, руками всё ещё работает большая часть отрасли — просто задачи усложнились. Как отмечают в компании, от кандидатов теперь ждут не просто выносливости, а гибкости, цифровой грамотности и умения решать нестандартные ситуации.

Ключ к выживанию на рынке

По словам Андрея Кучеренкова, директора категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы, роботизация не снижает спрос на людей и не заменяет их — но меняет список необходимых компетенций. Теперь важно работать с техникой, разбираться в аналитике данных и уметь решать стратегические задачи.

«Мы наблюдаем рост соискательской активности на позицию сотрудника склада на 60%, фасовщика — на 59%, что создает здоровую конкуренцию и позволяет работодателям выбирать из квалифицированных кадров, а соискателям — находить оптимальные условия труда», — комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» Андрей Кучеренков.

Контекст

Складская инфраструктура растёт вслед за онлайн-торговлей. В 2024–2025 годах почти все крупные ритейлеры и маркетплейсы увеличили площади и начали экспериментировать с автоматизацией: от роботизированных тележек до ИИ-платформ учёта. Но в этих системах всё ещё нужен человек — и часто не один.

Спрос на специалистов в логистике растёт по всей стране. Особенно — в регионах с активной застройкой и растущим e-commerce. В ближайшее время, по прогнозу экспертов, рынок продолжит смещаться: рабочие руки будут всё больше совмещать функции оператора, техника и логиста.

Фото: andreswd / Getty Images