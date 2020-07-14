Букингемский дворец запустил в продажу королевский джин

Благотворительная организация Royal Collection Trust, заботящаяся о сохранности сокровищ британской монархии, выпустила в продажу сухой джин премиум-класса. Напиток состоит из ингредиентов, собранных в садах Букингемского дворца, сообщается на сайте организации.

Джин сделан из 12 растительных компонентов. Из них лимонная вербена, ягоды боярышника, лавровый лист и листья шелковицы выращены в садах Букингемского дворца. Сады занимают 16 гектаров и являются средой обитания для 30 видов птиц и более 250 видов диких цветов, говорится в сообщении.

Купить джин можно в лондонских магазинах Royal Collection Trust по цене 40 фунтов ($50) за бутылку объемом 0,7 л. Крепость джина составляет 42%. Доставка производится только по Великобритании, сообщается на официальном сайте магазина.

Также королевский джин будет подаваться на официальных мероприятиях во дворце, таких как вечеринки в саду и ужины.

Фото: royalcollectionshop.co.uk

Производители отмечают, что все доходы от продажи джина поступят в зарегистрированный благотворительный фонд The ​​Royal Collection Trust. Он помогает финансировать сохранение обширной коллекции произведений искусства королевы.

Как пишет Sky New, доходы фонда The Royal Collection упали на фоне запрета на посещения туристами Букингемского дворца и других королевских резиденций. В результате чего британская королева и ее семья могут потерять до 18 млн фунтов ($22 млн) от своего годового дохода. Фонд взял кредит в размере 22 млн фунтов ($27 млн) после прогнозирования потерь в размере 30 млн фунтов ($37 млн). Примерно 650 сотрудникам предложили уволиться по собственному желанию.

Фото на обложке: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2020