Букингемский дворец запустил в продажу королевский джин
Благотворительная организация Royal Collection Trust, заботящаяся о сохранности сокровищ британской монархии, выпустила в продажу сухой джин премиум-класса. Напиток состоит из ингредиентов, собранных в садах Букингемского дворца, сообщается на сайте организации.
Джин сделан из 12 растительных компонентов. Из них лимонная вербена, ягоды боярышника, лавровый лист и листья шелковицы выращены в садах Букингемского дворца. Сады занимают 16 гектаров и являются средой обитания для 30 видов птиц и более 250 видов диких цветов, говорится в сообщении.
Купить джин можно в лондонских магазинах Royal Collection Trust по цене 40 фунтов ($50) за бутылку объемом 0,7 л. Крепость джина составляет 42%. Доставка производится только по Великобритании, сообщается на официальном сайте магазина.
Также королевский джин будет подаваться на официальных мероприятиях во дворце, таких как вечеринки в саду и ужины.
Фото: royalcollectionshop.co.uk
Производители отмечают, что все доходы от продажи джина поступят в зарегистрированный благотворительный фонд The Royal Collection Trust. Он помогает финансировать сохранение обширной коллекции произведений искусства королевы.
Как пишет Sky New, доходы фонда The Royal Collection упали на фоне запрета на посещения туристами Букингемского дворца и других королевских резиденций. В результате чего британская королева и ее семья могут потерять до 18 млн фунтов ($22 млн) от своего годового дохода. Фонд взял кредит в размере 22 млн фунтов ($27 млн) после прогнозирования потерь в размере 30 млн фунтов ($37 млн). Примерно 650 сотрудникам предложили уволиться по собственному желанию.
Фото на обложке: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2020
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter