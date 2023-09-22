«Восемьдесят процентов вашего дохода — штрафы»: Ковалев раскритиковал работу Wildberries с партнерами

Ковалев обвинил площадку в том, что 80% дохода маркетплейс получат от штрафов, а также усомнился, что супруги Татьяна и Владислав Бакальчуки действительно являются владельцами этого бизнеса.

Ковалев опубликовал в Instagram* фрагмент видео со встречи с представителями Wildberries, где раскритиковал методы работы площадки.

«Почему на вашем месте нет Татьяны Бакальчук? Она находит время встречаться с Михаилом Литвиным (блогер-миллионник, запустил курсы продаж, где заявлял Бакальчук в числе наставников — прим. ред.) <…> открывает инфоцыганские курсы, а вместо себя присылает вас», — возмутился Ковалев.

Он отметил, что Wildberries получает «колоссальную прибыль и обороты», но при этом зарабатывает на штрафах: «Вот вы говорите: топ-менеджеры начинали с малого бизнеса, они все понимают. Врете! Восемьдесят процентов вашего дохода — это штрафы».

«Что-то мне подсказывает, что Бакальчуки — это не настоящие владельцы, это какое-то прикрытие <…>. Потому что Владислав два слова связать не может, на самый простой вопрос ответить не в состоянии. Бакальчук Татьяна дружит с мошенниками, типа Михаила Литвина», — сообщил Ковалев.

Он также предложил национализировать Wildberries: «Я остаюсь при своем мнении, что необходимо национализировать Wildberries, поставить нормальных управленцев и, конечно, акции должны быть проданы или розданы владельцам ПВЗ и селлерам».

RB.RU направил запрос в пресс-службу компании.

По версии Forbes, состояние Татьяна Бакальчук оценивается в $7 млрд. Оборот Wildberries в первом полугодии 2023 года вырос на 94% — до 1,2 трлн рублей.

Селлеры Wildberries время от времени жалуются на условия работы маркетплейса. Так, в октябре 2022 года продавцы пожаловались на проблемы в работе с новой системой расчетов маркетплейса и приехали в офис Wildberries в сопровождении полиции, пытаясь добиться встречи с руководством.

В мае 2023 года продавцы устроили митинг из-за списания миллионов рублей за «рекламные услуги».

Wildberries сам также вводит новые штрафы. Например, с февраля продавцов наказывают за отсутствие маркировки на тех товарах, где она предусмотрена законом, а также если маркировка не читаема.

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Фото на обложке: Соцсети Андрея Ковалева