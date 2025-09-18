Инвесторы могут фиксировать прибыль до IPO

Платформа Zapusk запустила вторичный оборот акций стартапов — теперь инвесторы могут не только входить в проекты, но и выходить из них ещё до IPO. Для экосистемы краудинвестинга это переломный момент: деньги перестают замораживаться на годы, а частные вложения становятся гибкими, как на бирже.

Новый сегмент капиталовложений

Платформа для инвестиций Zapusk за два года работы провела более 580 сделок и привлекла свыше 500 млн рублей. Основатель площадки Григорий Светушкин отметил, что ключевой проблемой частных инвестиций долгие годы оставалась невозможность выйти из проекта до IPO. Инвестор мог вложить деньги, но не имел инструмента для продажи доли и фиксации прибыли.

Теперь, по словам Светушкина, Zapusk изменил правила игры: инвесторы получили возможность продать долю раньше, зафиксировать доход, а новые участники — войти в проект на стадии роста. Это делает частные инвестиции гибкими и прозрачными, приближая их к условиям фондового рынка.

Первым кейсом стали «Цифровые привычки»

В качестве пилота вторичного рынка компания выбрала стартап «Цифровые привычки». На площадке разместили акции на сумму 1,8 млн рублей, первая партия продавалась по цене 35 рублей за штуку. Сделки совершались онлайн, а Zapusk выступил эскроу-агентом — обеспечил документооборот, идентификацию сторон и фиксацию перехода прав у регистратора.

Сделки проходят онлайн через платформу

Механика инструмента отработана: покупка и продажа акций происходят внутри платформы, что делает процесс прозрачным и быстрым. Инструмент открыт не только для квалифицированных, но и для неквалифицированных инвесторов — в рамках действующего законодательства.

Для рынка это редкий случай, когда доступ к высокорисковым, но потенциально сверхприбыльным активам получает широкая аудитория.

Вторичный рынок выходит на масштабирование

Ожидаемый объём сделок через вторичный рынок — 100 млн рублей до конца 2025 года. В долгосрочной перспективе, по прогнозам компании, показатель превысит 8 млрд рублей.

Масштабировать решение планируется на проекты, которые уже прошли pre-IPO и показывают рост. Кроме того, механизм должен заработать и для акционеров непубличных компаний, которые десятилетиями остаются «закрытыми».

Полный инвестиционный цикл

Запуск вторичного рынка стал ключевым элементом экосистемы Zapusk. Платформа объединяет инструменты для тестирования спроса, первичный и вторичный рынки, а также инфраструктуру для коллективных инвестиций.

За два года работы через Zapusk привлечено более 500 млн рублей, проведено более 580 сделок, а средний чек инвестора составил 860 тыс. рублей. В 2030 году сама компания намерена выйти на IPO.

Контекст

С появлением вторичного рынка стартапы в России перестают быть «чёрным ящиком» без выхода. Zapusk ломает главный барьер частных инвестиций — отсутствие ликвидности, а значит, рынок получает шанс перейти в новую фазу роста, где риск и прибыль наконец балансируют.