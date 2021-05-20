«Крок» запустит программу для молодых ИТ-компаний

Статус продуктового партнера позволит получить комплексную поддержку продаж и возможность внедрить свои технологии в топ-1000 компаний, представленных на российском рынке, сообщили RB.RU в компании.

Чтобы принять участие в «CROC Product Partner» и стать продуктовым партнером, вендор должен иметь от двух продаж со средним чеком в 10 млн. руб. Если компания соответствует критериям, то она может подать заявку на сайте, пройти программу, а после успешного завершения начать внедрять масштабные проекты в крупнейшие российские компании FMCG, промышленности, логистики, страховании, а также коммерческие банки.

Цель «CROC Product Partner» — помочь молодым ИТ-компаниям увеличить продажи и масштабировать бизнес через партнерскую сеть КРОК. Во время программы, рассчитанной на два месяца, участники совместно с трекерами разработают маркетинговую стратегию и модель продаж, которая усилит их позиции на B2B-рынке. После финального мероприятия лучшие попадут в новый продуктовый портфель «Крок», и молодые вендоры смогут начать продавать ИТ-решения в компании сегмента Enterprise.

«CROC Product Partner» - первая программа в России, которая позволит участникам погрузиться в комплексные B2B-продажи с первых дней. В ней не предусмотрены лекции и воркшопы — команды и эксперты «Крок» сразу начнут формировать уникальное торговое предложение и презентовать заказчикам продукт.

Участники на практике узнают особенности взаимодействия с крупнейшим российским компаниями и лидерам отраслей, специфику переговоров с лицами, принимающими решения, а также юридические нюансы заключения долгосрочных сделок. После завершения программы команды начнут чётко формулировать ценностное предложение своего решения, а также создадут готовый документ (sales kit) для продвижения и продажи своего продукта.

На протяжении трех лет мы проводили «Акселератор КРОК» и заметили, что в России огромное количество молодых ИТ-компаний с первоклассными продуктами, которым нужна поддержка не в усовершенствовании их ИТ-решения, а в налаживании модели продаж и в доступе к крупным клиентам. Поэтому приняли решение трансформировать «Акселератор КРОК» в полноценную партнерскую программу для молодых B2B-компаний и запустили «CROC Product Partner», благодаря которому у корпораций будет доступ к менее затратному, но качественному продукту, а молодой вендор научится продавать и внедрять свои решения компаниям Enterprise уровня. Екатерина Мелькова, руководитель группы продуктовых инноваций «Крок»

Статус продуктового партнера откроет для молодого вендора не только доступ к 1000+ клиентской базе (в которую входят М.Видео, ВТБ, Nestle, Государственный Эрмитаж и др.), но также он получит полную поддержку и консультацию маркетологов, юристов, сейлзов, финансистов и технических менеджеров «Крок», заявляют в компании.

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