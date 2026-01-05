Названы самые популярные направления онлайн-курсов в 2025-м

Дизайнер — самая популярная профессия в онлайн-образовании в 2025 году, следует из анализа платформ GetCourse и Lerna. Оба сервиса также фиксируют, что самые высокие темпы роста в прошедшем году показали AI-направления. Сильнее всего теряют популярность обучения в IT и SMM. Кроме того, всё меньше людей покупают курсы дороже 100 тыс. рублей.

Дизайн занял 21% рынка онлайн-образования

По данным платформы для создания обучающих курсов GetCourse, в 2025 году лидером внутри ниши обучения профессиям стал дизайн — на это направление пришлось 21% всех онлайн-школ GetCourse. Аналогичную картину фиксирует и онлайн-платформа для корпоративного обучения сотрудников Lerna.

Сейчас в этой категории востребованы направления: графические и веб-дизайнеры, дизайнеры интерьеров и 3D-дизайнеры.

«Здоровье» и «Фитнес» — на втором месте по уровню выручки

Онлайн-школы по направлениям «Здоровье» и «Фитнес» по итогам 2025 года заняли второе место по обороту среди всех сегментов онлайн-образования. Совокупная выручка этой ниши на платформе GetCourse составила 22,6 млрд рублей — на 5,3 млрд рублей больше, чем в 2024-м.

В сегмент входят курсы по нутрициологии, фитнесу, спорту, медицине, а также программы дополнительного профессионального образования для врачей.

Аналогичный тренд фиксирует и Lerna. По оценке компании, направления, связанные со здоровьем, телом и качеством жизни, демонстрируют устойчивый спрос и не подвержены резким колебаниям интереса со стороны аудитории.

«Бизнес и предпринимательство» — в топ-3 по популярности

По итогам 2025 года курсы по бизнесу и предпринимательству заняли третье место по популярности на платформе GetCourse. Их общий оборот составил 17,9 млрд рублей. В этом сегменте пользователи учатся запускать и развивать собственный бизнес — от продаж на маркетплейсах до инфобизнеса.

Почти на том же уровне оказались курсы по направлению «Психология и отношения». Их оборот в 2025 году достиг 17,7 млрд рублей — на 1,7 млрд рублей больше, чем в 2024 году.

Спрос на AI-направления увеличился вдвое всего за год

По данным GetCourse, за последние полгода самый высокий прирост выручки показали курсы по саморазвитию (+45%) и изучению иностранных языков (+41%), однако ключевым драйвером рынка стали программы, связанные с искусственным интеллектом.

Генеральный директор Lerna Дмитрий Гавдур сообщил, что спрос на AI-профессии в 2025 году вырос примерно на 50% год к году. Наибольший интерес со стороны слушателей пришёлся на программы для AI-маркетологов, AI-аналитиков, prompt engineer, а также курсы по автоматизации рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта.

Классический IT теряет позиции

По оценке Lerna, профессии, связанные с программированием, по-прежнему занимают значительную долю рынка, однако объём выручки по ним снизился по сравнению с 2024 годом. Интерес к frontend-разработке сократился на 20%, к SMM — на 18%.

«Современный рынок перенасыщен базовыми специалистами, которые сталкиваются с высокой конкуренцией среди соискателей и снижением спроса на массовые SMM-позиции», — отметил CEO проекта Lerna Дмитрий Гавдур.

По его словам, спрос сохраняется на специалистов уровня middle и senior, а также на работников с гибридными компетенциями (например, сочетающие программирование с аналитикой, автоматизацией и AI).

Студенты стали реже досматривать уроки до конца

По данным GetCourse, средняя досматриваемость снизилась с 64,1% в 2024 году до 57,3%. При этом сами уроки стали длиннее: если в 2021 году среднее видео длилось 32 минуты, то в 2025-м — уже 43,2 минуты.

Как отмечает Lerna, пользователи всё чаще выбирают короткие курсы и форматы microlearning. Такие программы показывают более высокий процент завершения и лучше соответствуют запросу на быстрое и прикладное обучение.

Куда сместится фокус онлайн-образования в 2026-м

По итогам 2025 года онлайн-школы, обучающие профессиям, остались крупнейшей категорией на платформе GetCourse. Их совокупный оборот составил 28,1 млрд рублей, что почти не отличается от показателя 2024 года (28 млрд рублей).

По прогнозам обеих платформ, в будущем популярным станет не только AI-направление, но и ниша обучения и воспитания детей. Например, на GetCourse за последние полгода выручка этого направления уже увеличилась на 21,5%. В Lerna детский сегмент, в том числе подготовку к экзаменам и среднее профессиональное онлайн-образование, называют ключевыми направлениями долгосрочного роста.