Слово года — Лабубу, сигма, свага

В список 40 самых популярных выражений 2025-го попали и мемы («лабубу», «сигма»), и серьёзные термины вроде «цифровой рубль» и «кибербезопасность». Эксперты отмечают: язык фиксирует настроение общества — от тревожности до патриотизма, от нейросетей до «договорнячков».

Словарь года по-русски

Итоги проекта «Слово года» показали, какие выражения сильнее всего повлияли на язык и общественное сознание в 2025-м. В список из 40 позиций вошли и интернет-мемы вроде «окак», «лабубу» и «сигма», и серьёзные понятия — «цифровой рубль», «переговоры» и «Победа». Таким образом, в одном рейтинге соседствуют слова из TikTok-культуры и термины из политической и экономической реальности.

Сам проект проводится при поддержке издательства «Лингва» (АСТ), «Мира и образования» и «Скворцовских чтений». Организаторы подчеркивают, что главная цель инициативы — зафиксировать лексику, которая наиболее точно отражает дух времени и социальные процессы года.

Народные фавориты

В гуманитарном блоке к лидерам отнесли такие слова, как «вера», «любовь», «патриотизм», «цензура» и «Победа». Технологическая повестка принесла в список «ИИ», «алгоритмы», «импортонезависимость», «кибербезопасность» и «цифровой рубль».

Сленговая часть оказалась особенно яркой: от «токсика» и «слоняры» до «сваги», «пикми» и «брейнрота». В список также вошёл «бомбардиро крокодило» — гибридный образ, придуманный нейросетью и разлетевшийся по соцсетям. В категории «всенародного слова», которую формировали через открытый сбор предложений, оказались «договорнячок», «кринж», «перемены», «надежда» и «тревожность».

Мемы и нейросети в одном поле

По итогам голосования «лабубу» стал главным словом гуманитарной сферы. Его успех эксперты называют символом того, как интернет-сленг всё чаще пересекается с культурой и медиа. В техноблоке безоговорочным фаворитом остался «ИИ» и уменьшительно-ласкательное «нейронка».

Отдельно отметили и БПЛА: это слово стало универсальным обозначением всего спектра беспилотных аппаратов — от военных до любительских дронов, что отражает их массовое распространение и растущее значение.

Глобальный контекст

Отбор слов шёл с апреля по сентябрь 2025 года. За это время в Кембриджском словаре появились новые единицы вроде «скибиди», «традвайф» и «делулу». Эксперты отмечают: такие обновления показывают, насколько интернет-культура влияет на язык по всему миру.

Для России же символичным стало то, что в один список попали «цифровой рубль» и «бомбардиро крокодило». Подобный микс в очередной раз подчёркивает двойственность лексического ландшафта — официальные термины соседствуют с хаотичным и ироничным контентом, который также становится маркером эпохи.



