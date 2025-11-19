Rostic's запустил суббренд [R]Cafe с напитками и десертами

ROSTIC’S тестирует новый формат [R]Cafe: суббренд представляет собой отдельную витрину, где представлен расширенный каталог напитков и десертов. По итогам пилота компания рассмотрит возможность масштабирования формата на несколько сотен точек по всей стране.

Новый формат — внутри уже действующих ресторанов

Первые десять точек суббренда уже открылись в московских ресторанах сети. Зона [R]Cafe расположена в части стойки выдачи заказов и оснащена собственной витриной, где представле позволяет отдельно представить линейку напитков и блюд, вдохновлённых трендами популярных кафе и чайных.

Гости могут оформить заказ как через кассу, так и через киоски самообслуживания. В интерфейсе киосков добавлена отдельная категория [R]Cafe, а для удобства покупателей новые напитки продублированы и в основном меню сети.

В меню — латте на кокосовом и бабл-ти

Отличительной чертой кафе стало меню с эксклюзивными напитками, которые обычно доступны в кофейнях, а не в ресторанах быстрого питания. В линейке [R]Cafe представлены холодные и горячие бабл-ти с разными вкусами, кофе на кокосовом и миндальном молоке, чай и лимонады. В разделе еды доступны сэндвичи, свежая выпечка и десерты.

Ассортимент был сформирован на основе популярных городских трендов и включает позиции, характерные для современных кофеен и чайных: альтернативное молоко, напитки с добавками и акцент на десертные предложения.

Планы по масштабированию — до 300 точек

Пилотный проект станет основой для оценки перспектив расширения [R]Cafe в других регионах. При успешных результатах формат могут внедрить примерно в 300 ресторанов сети по всей России.

Компания также рассматривает возможность запуска отдельных станций [R]Cafe — автономных точек, работающих в том числе за пределами ресторанов.

Контекст

Как отметил Максим Рогачёв, руководитель отдела по развитию ритейла ROSTIC’S, цель проекта — предложить гостям более широкий выбор в дополнение к основному меню. По его словам, сеть стремится соответствовать изменившимся привычкам потребителей, для которых границы между форматами питания становятся менее заметными.

Чтобы заинтересовать не только постоянных гостей, но и новую публику, сеть специально запустила линейку из bubble tea, кофе на альтернативном молоке и премиальной выпечки.