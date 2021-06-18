Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Предприятия сферы услуг в Ленинградской области обязали привить 80% сотрудников к осени – это касается учителей, врачей, продавцов, водителей общественного транспорта и других. В противном случае власти могут приостановить работу работу этих предприятий.

В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг

Соответствующее постановление подписал Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Руководители государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций и ИП [...] должны до 1 сентября обеспечить проведение вакцинации против COVID-19 минимум 80% своих сотрудников», – поясняется в сообщении.

Под частично обязательную вакцинацию попали сферы:

  • образования;
  • здравоохранения;
  • социальной защиты;
  • жилищного коммунального хозяйства и энергетики;
  • торговли;
  • транспорта;
  • многофункциональных центров;
  • музеев, библиотек, театров,  кинотеатров, домов культуры;
  • детских лагерей и детских игровых комнат.
  • Также это касается государственных и муниципальных служащих.

Если предприятия к назначенному сроку не обеспечат вакцинацию сотрудников на уровне 80%, власти могут приостановить их работу.

RB.ru рассказывали, что 16 июня в Москве была введена норма частично обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, общепита, транспорта и других. Бизнес обязали обеспечить вакцинацию на уровне не ниже 60% персонала до 15 июля. За невыполнение постановления грозят штрафы до 1 млн рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Пассажиры такси смогут послушать запахи своих городов во время поездки
  2. 2 «Это единственный выбор на пути к нормальной жизни»: что малый бизнес говорит сотрудникам о вакцинации
  3. 3 «Технолидеры будущего» научат детей делать стартапы
  4. 4 В Москве запускают новую программу поддержки технологического бизнеса
  5. 5 Половина перешедших на «удаленку» россиян стали лучше питаться – исследование

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2021

Начни иначе

18 июня 2021

Health & Science

21 июня 2021

GPN Tech.Challenge Connect

Все ВОЗМОЖНОСТИ