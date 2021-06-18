В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг

Предприятия сферы услуг в Ленинградской области обязали привить 80% сотрудников к осени – это касается учителей, врачей, продавцов, водителей общественного транспорта и других. В противном случае власти могут приостановить работу работу этих предприятий.
Соответствующее постановление подписал Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Руководители государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций и ИП [...] должны до 1 сентября обеспечить проведение вакцинации против COVID-19 минимум 80% своих сотрудников», – поясняется в сообщении.
Под частично обязательную вакцинацию попали сферы:
- образования;
- здравоохранения;
- социальной защиты;
- жилищного коммунального хозяйства и энергетики;
- торговли;
- транспорта;
- многофункциональных центров;
- музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры;
- детских лагерей и детских игровых комнат.
- Также это касается государственных и муниципальных служащих.
Если предприятия к назначенному сроку не обеспечат вакцинацию сотрудников на уровне 80%, власти могут приостановить их работу.
RB.ru рассказывали, что 16 июня в Москве была введена норма частично обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, общепита, транспорта и других. Бизнес обязали обеспечить вакцинацию на уровне не ниже 60% персонала до 15 июля. За невыполнение постановления грозят штрафы до 1 млн рублей.
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