«Лента» запустила роботов-уборщиков в 42 магазинах

Роботы-уборщики — больше не эксперимент. Сеть «Гипер Лента» запустила 42 машины в своих гипермаркетах. Техника берет на себя ночную уборку торговых залов и помогает оптимизировать расходы. Для ритейла это важный сигнал — началась массовая автоматизация, которая в ближайшие годы может затронуть все процессы.

Тест-драйв оказался удачным

Центр инноваций «Ленты» изначально тестировал десять машин китайского производства Pudu CC1 в девяти магазинах. Проверяли всё: качество уборки, навигацию, проходимость. Роботы показали, что способны работать автономно: по заданному сценарию чистить разные типы полов и самостоятельно возвращаться на зарядную станцию. Управлять ими можно через приложение, а интерфейс полностью русифицирован.

Персонал научился работать с роботами

Для сотрудников сделали всё максимально просто: короткие видеоролики и чат-бот с инструкциями по запуску, смене режимов и устранению сбоев. Такой формат позволил внедрить роботов без увеличения штата и без сопротивления со стороны персонала.

Теперь ночная уборка проводится регулярно и без привлечения дополнительных ресурсов.

Роботы сокращают расходы

По словам директора по инновациям «Группы Лента» Ольги Караевой, роботы берут на себя самые трудоёмкие и рутинные задачи. Это снижает физическую нагрузку на сотрудников и одновременно оптимизирует затраты. Компания экономит не только на численности персонала, но и на аренде поломоечных машин. В планах — поиск новых моделей для гипермаркетов площадью свыше 6 000 кв. м.

Масштабирование по городам

После успешного пилота «Лента» закупила ещё 32 машины. Сегодня в торговых залах Волгограда, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов уже работают 42 робота. Компания намерена расширять список точек, где клининг будет полностью автоматизирован.

Роботы — тренд на рынке

«Лента» не единственная, кто решил доверить полы машинам. Ещё в июне 2024 года X5 Group запустила пилот по роботам-мойщикам PUDU в «Перекрёстке» — первые 10 устройств протестировали в Москве, Петербурге и Сочи. На ресторанном рынке роботы-уборщики тоже нашли свое призвание: «Вкусно — и точка» в сентябре того года начала тестировать технических помощников в московских заведениях.

Сейчас можно увидеть, что, в отличие от конкурентов, «Лента» сразу масштабирует проект на десятки магазинов, превращая роботов в полноценную часть операционной модели.

Контекст

Массовый выход роботов в торговые сети — это не просто новые технологии в клининговой сфере. Это сигнал, что ритейл готов системно сокращать долю ручного труда в пользу автоматизации. Через несколько лет роботы могут стать таким же стандартом, как кассы самообслуживания. Сначала — уборка и доставка, дальше — выкладка товара, инвентаризация и обслуживание покупателей.

Для рынка труда это тоже вызов. Профессия уборщика или курьера постепенно трансформируется, и чем быстрее бизнес адаптируется к этой реальности, тем меньше у него будет проблем в будущем.

Фото: пресс-служба «Гипер Лента»