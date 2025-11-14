«Магнит косметик» проведёт ребрендинг — появится «М.Кос»

Компания «Магнит косметик» запускает масштабный ребрендинг и выводит на рынок новый бренд «М.Кос». Первые магазины обновлённого формата уже работают в Москве, а сеть готовится внедрить новые форматы точек. Эти изменения должны отделить бьюти-направление от продуктового ритейла и усилить позиции компании в сегменте непродовольственных товаров.

В планах — открытие 14 магазинов нового формата

«Магнит косметик» подтвердил запуск нового бренда «М.Кос», под которым начнут работать обновлённые магазины сети. Решение стало частью стратегии, направленной на развитие специализированных направлений бизнеса и усиление позиций в сегменте красоты и ухода.

Руководитель компании Андрей Бодров в интервью Forbes сообщил, что новый бренд позволит сформировать более яркое позиционирование и обеспечит сети возможность точнее работать с потребностями покупателей. Подобным шагом стало создание формата бьюти-сторов,, ориентированных на косметику, уход и бьюти-сервисы. Первая точка открылась летом 2025 года в Хамовниках, а до конца года компания планирует увеличить число таких магазинов до семи. В 2026 году откроются ещё примерно семь локаций. По оценке руководства, формат может занять до 10% от общей сети, став одним из перспективных направлений развития.

20% товаров для дома — и 70% косметики

Помимо бьюти-сторов, компания внедряет ещё два формата: household и дрогери. Household сосредоточится на расширении линейки товаров для дома — это позволит сети усилить позиции в категории непродовольственных товаров массового спроса.

Формат дрогери, который и сейчас составляет основу сети, сохранит свою ведущую роль. Магазины «М.Косметик» будут предлагать привычные товары. Дрогери предполагает широкий ассортимент товаров повседневного спроса: от косметики и средств личной гигиены до бытовой химии, аксессуаров.

Как передаёт Forbes, доли форматов распределятся следующим образом: около 20% придётся на household, а примерно 70% — на дрогери.

Цель — отойти от ассоциации с «Магнитом»

Ритейлер не ограничивается сменой вывески: уже работающие точки будут поэтапно обновляться в рамках действующей программы редизайна. Обновления коснутся не только внешнего оформления, но и внутреннего зонирования: это сделает магазины визуально более современными и удобными.

Ребрендинг призван устранить ассоциации с продуктовыми магазинами «Магнита» и сделать направление красоты самостоятельным и узнаваемым брендом.

Главный конкурент — маркетплейсы

Как рассказал Андрей Бодров в интервью Forbes, сегодня конкуренция в бьюти-рознице ужесточилась: помимо классических сетей, активно растут маркетплейсы по типу Wildberries и «Озона», а также нишевые игроки вроде «Золотого яблока». Последнее особенно привлекательно для молодых клиентов за счёт фокуса на премиальном масс-маркете, новинках и эмоциональном опыте в магазине.

Преимущество «Магнит косметик» — масштаб и близость к покупателю. Ставка делается на то, что за привычными товарами вроде туши или базовых уходовых средств потребителям проще и быстрее прийти в ближайший магазин без очередей, чем ждать доставку или ехать в крупный ТРЦ к нишевому игроку.

Контекст

Руководство компании рассчитывает, что переход к бренду «М.Кос» и обновление бренда поможет сформировать более чёткий образ ритейлера, сфокусированного на красоте, уходе и товарах для дома. Это позволит привлечь новых клиентов, и усилит лояльность текущей аудитории.

Единая визуальная концепция облегчит масштабирование, а современный дизайн — улучшит восприятие сети на фоне усиливающейся конкуренции.





Фото: A.C. / Unsplash