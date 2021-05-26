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Mail.ru Group бесплатно обучит работе с Big Data

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Mail.ru Group объявила набор студентов в свою академию больших данных MADE, в программе обучения которой учащиеся смогут освоить специальности дата-аналитика, дата-инженера или специалиста по машинному обучению, сообщили в компании.

Mail.ru Group бесплатно обучит работе с Big Data

К набору допускаются начинающие специалисты с профильным опытом от одного до трех лет. Заявки принимаются до 31 июля на сайте академии MADE.

Для поступления на курс нужно выполнить тестовые задания, посоревноваться с конкурентами и проявить себя на собеседовании.

«Студенты Академии будут не только изучать теорию, но и решать реальные задачи из практики Mail.ru Group», – отметили в компании. 

Обучение займет полтора года и будет проходить в онлайн-формате. В Mail.ru Group говорят, что на прослушивание лекций и выполнение домашних заданий нужно будет тратить 15-20 часов в неделю.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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