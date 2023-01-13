В почтовом сервисе Mail.ru произошла утечка пользовательских данных

Данные 3,5 млн пользователей почтового сервиса Mail.ru утекли в сеть. Роскомнадзор уже начал проверку, а в самой компании публикацию данных объяснили утечкой в стороннем сервисе, которая произошла еще в начале 2022 года.

Слитая в интернет база данных пользователей сервиса Mail.ru насчитывает 3,5 млн записей. Об этом сообщил telegram-канал «Утечки информации».

В сеть попали данные об ID пользователей, адреса электронной почты на доменах mail, bk, inbox и других, а также номера телефонов (1,4 млн уникальных российских номера), имена и фамилии.

Опубликованные данные связаны с утечкой, которая произошла в стороннем сервисе в начале 2022 года, заявили в пресс-службе компании. Пользователям почтового сервиса ничего не угрожает, добавили там.

Роскомнадзор уже начал проверку по факту случившегося. По закону компания должна в течение трех дней с момента происшествия сообщить в ведомство об инциденте.

Ранее этот же источник опубликовал данные пользователей «Почты России», «Вкусвилла» и GeekBrains, уточнил telegram-канал.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock