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Гаджеты на ОС «Аврора» появятся в ноябре, идею приоритета российских товаров на маркетплейсах раскритиковали

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

Минэкономразвития раскритиковало идею приоритета российских товаров на маркетплейсах, мобильные устройства российских производителей Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус» на ОС «Аврора» появятся в розничной продаже в ноябре — собираем главные события для бизнеса 20 октября.

Гаджеты на ОС «Аврора» появятся в ноябре, идею приоритета российских товаров на маркетплейсах раскритиковали

Мир

  • Business Insider составил топ-100 самых влиятельных людей в области искусственного интеллекта. 85 из них — родились или постоянно проживают в США, 43 — представляют стартапы, 4 — рынок венчурного капитала.

Россия

  • Минэкономразвития раскритиковало идею приоритета российских товаров на маркетплейсах.
  • Власти хотят увеличить штрафы за вывод прибыли через внутригрупповые сделки. Минфин и ФНС предложили ужесточить наказание за занижение налоговой базы.

Бизнес

  • Мобильные устройства российских производителей Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус» на ОС «Аврора» поступят в розничную продажу в ноябре, узнал «Коммерсантъ». Они будут представлены в нижнем ценовом сегменте до 20 тыс. рублей, для продвижения на них также введут скидки.

Сервисы

  • Новое приложение «Тинькофф банка» снова исчезло из App Store. 19 октября пресс-служба банка опубликовала ссылку на это приложение в своем Telegram-канале и рекомендовала «успеть скачать сегодня».

Фото на обложке: Unsplash

 

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