Минэкономразвития раскритиковало идею приоритета российских товаров на маркетплейсах, мобильные устройства российских производителей Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус» на ОС «Аврора» появятся в розничной продаже в ноябре — собираем главные события для бизнеса 20 октября.

Гаджеты на ОС «Аврора» появятся в ноябре, идею приоритета российских товаров на маркетплейсах раскритиковали