Гаджеты на ОС «Аврора» появятся в ноябре, идею приоритета российских товаров на маркетплейсах раскритиковали

Анастасия Марьина
Минэкономразвития раскритиковало идею приоритета российских товаров на маркетплейсах, мобильные устройства российских производителей Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус» на ОС «Аврора» появятся в розничной продаже в ноябре — собираем главные события для бизнеса 20 октября.
Гаджеты на ОС «Аврора» появятся в ноябре, идею приоритета российских товаров на маркетплейсах раскритиковалиАнастасия Марьина
Мир
- Business Insider составил топ-100 самых влиятельных людей в области искусственного интеллекта. 85 из них — родились или постоянно проживают в США, 43 — представляют стартапы, 4 — рынок венчурного капитала.
Россия
- Минэкономразвития раскритиковало идею приоритета российских товаров на маркетплейсах.
- Власти хотят увеличить штрафы за вывод прибыли через внутригрупповые сделки. Минфин и ФНС предложили ужесточить наказание за занижение налоговой базы.
Бизнес
- Мобильные устройства российских производителей Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус» на ОС «Аврора» поступят в розничную продажу в ноябре, узнал «Коммерсантъ». Они будут представлены в нижнем ценовом сегменте до 20 тыс. рублей, для продвижения на них также введут скидки.
Сервисы
- Новое приложение «Тинькофф банка» снова исчезло из App Store. 19 октября пресс-служба банка опубликовала ссылку на это приложение в своем Telegram-канале и рекомендовала «успеть скачать сегодня».
Фото на обложке: Unsplash
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20 октября 2023
20 октября 2023
20 октября 2023