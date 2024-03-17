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Иск ЦБ против «Киви Банка», игры на LinkedIn, власти Китая и продажа TikTok: главное 17 марта

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Банк России подал в суд на лишенный лицензии «Киви Банк», на LinkedIn вскоре появятся игры, власти Китая выступают против продажи TikTok в США, а RB продолжает освещать главные события в мире бизнеса и технологий.

Иск ЦБ против «Киви Банка», игры на LinkedIn, власти Китая и продажа TikTok: главное 17 марта

Мир

  • Администрация президента Турции опровергла слухи о том, что ЦБ страны определил курс в 40 лир за 1 доллар.

Бизнес

  • Центробанк подал в суд на «Киви Банк». Иск был направлен 14 марта 2024 года, подробности дела пока не раскрываются.
  • Соцсеть LinkedIn интегрирует в платформу игры ради увеличения времени пользователей на сайте.
  • Власти Китая не допустят принудительной продажи TikTok в США, даже если соцсети придется покинуть американский рынок.
  • Обвинение запросило 40–50 лет тюремного заключения для экс-главы обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида за мошенничество.

Технологии

  • Стартап Interlune, основанный выходцами из Blue Origin, намерен приступить к добыче гелия-3 на Луне к началу 2030 года.

Фото: E. O. / Shutterstock

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