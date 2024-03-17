Банк России подал в суд на лишенный лицензии «Киви Банк», на LinkedIn вскоре появятся игры, власти Китая выступают против продажи TikTok в США, а RB продолжает освещать главные события в мире бизнеса и технологий.

Иск ЦБ против «Киви Банка», игры на LinkedIn, власти Китая и продажа TikTok: главное 17 марта