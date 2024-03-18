Nemiroff может начать выпуск напитков Demiroff, МТС запускает новую биллинговую платформу: главное 18 марта

Карина Пардаева
Nemiroff может начать выпуск напитков Demiroff, МТС запускает новую биллинговую платформу, 47% работодателей оплачивают сотрудникам курсы повышения квалификации и другие события 18 марта.
Nemiroff может начать выпуск напитков Demiroff, МТС запускает новую биллинговую платформу: главное 18 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Бизнес
- 47% работодателей оплачивают сотрудникам курсы повышения квалификации, но в избранном порядке. 36% компаний отводят на оплату обучения для сотрудников отдельную статью бюджета.
- Российские дистрибьюторы видеоконтента и онлайн-кинотеатры приобрели у южнокорейских медиакомпаний 26 проектов за $1,2 млн.
- Алкогольный бренд Nemiroff может начать выпуск напитков Demiroff. Переименование может не избавить от претензий со стороны Nemiroff и грозит снижением продаж, пишет «Ъ».
Сервисы и технологии
- МТС запускает новую биллинговую платформу — Telecom Platform. Она заменит систему Foris — ею оператор пользовался больше 20 лет.
- «Аквариус» и Nemifist договорились о сотрудничестве в выпуске высокопроизводительных ПК для геймеров и корпоративных пользователей, узнал «Коммерсантъ».
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