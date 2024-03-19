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Большинство банков Армении перестанут принимать карты «Мир», SSD-накопители от «Мерлиона»: главное 19 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Куба обяжет любое заведение принимать карты «Мир», власти разработали поправки о расширении данных о россиянах в единой базе, «Мерлион» зарегистрировал бренд собственных SSD-накопителей и другие новости 19 марта.

Большинство банков Армении перестанут принимать карты «Мир», SSD-накопители от «Мерлиона»: главное 19 марта

Мир

  • Куба обяжет любое заведение принимать карты «Мир». Для этого будет необходимо перепрограммировать все POS-терминалы, пишет ТАСС.
  • С 30 марта 2024 года большинство банков Армении перестанут принимать карты «Мир». «Дочка» ВТБ станет исключением и продолжит работать с российскими картами.

Россия

  • Правительство разработало поправки о расширении данных о россиянах в единой базе. В документ предложили включить социально значимые сведения, данные о виде на жительство за рубежом, отпечатки пальцев для мигрантов, сообщает РБК.

Финансы

  • Средний доход фрилансеров в России составляет 41,9 тыс. рублей. В Москве и Подмосковье он немного выше, а в Петербурге и Ленобласти — ниже.

Бизнес

  • В России количество предложений спортивных франшиз выросло на 37%, а партнерских договоров заключено на 14% больше. Интересуются сегментом в основном региональные инвесторы.
  • Российский поставщик электроники «Мерлион» зарегистрировал бренд собственных SSD-накопителей, блоков питания и корпусов для компьютеров. Производить компоненты будут в Китае.

Фото на обложке: Unsplash

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