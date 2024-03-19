Большинство банков Армении перестанут принимать карты «Мир», SSD-накопители от «Мерлиона»: главное 19 марта

Карина Пардаева
Куба обяжет любое заведение принимать карты «Мир», власти разработали поправки о расширении данных о россиянах в единой базе, «Мерлион» зарегистрировал бренд собственных SSD-накопителей и другие новости 19 марта.
Большинство банков Армении перестанут принимать карты «Мир», SSD-накопители от «Мерлиона»: главное 19 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Мир
- Куба обяжет любое заведение принимать карты «Мир». Для этого будет необходимо перепрограммировать все POS-терминалы, пишет ТАСС.
- С 30 марта 2024 года большинство банков Армении перестанут принимать карты «Мир». «Дочка» ВТБ станет исключением и продолжит работать с российскими картами.
Россия
- Правительство разработало поправки о расширении данных о россиянах в единой базе. В документ предложили включить социально значимые сведения, данные о виде на жительство за рубежом, отпечатки пальцев для мигрантов, сообщает РБК.
Финансы
- Средний доход фрилансеров в России составляет 41,9 тыс. рублей. В Москве и Подмосковье он немного выше, а в Петербурге и Ленобласти — ниже.
Бизнес
- В России количество предложений спортивных франшиз выросло на 37%, а партнерских договоров заключено на 14% больше. Интересуются сегментом в основном региональные инвесторы.
- Российский поставщик электроники «Мерлион» зарегистрировал бренд собственных SSD-накопителей, блоков питания и корпусов для компьютеров. Производить компоненты будут в Китае.
Фото на обложке: Unsplash
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