Стоимость «пробива» данных растет, «Аэрофлот» откажется от бизнес-класса на нескольких Superjet: главное 20 марта

Карина Пардаева
I2BF Global Ventures Ильи Голубовича инвестировал в платформу авансовых платежей SquareDash, стоимость «пробива» данных россиян выросла в 2,5 раза, «Аэрофлот» намерен убрать бизнес-класс на каждом седьмом самолете Superjet 100 и другие новости 20 марта.
Стоимость «пробива» данных растет, «Аэрофлот» откажется от бизнес-класса на нескольких Superjet: главное 20 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Инвестиции
- Платформа авансовых платежей SquareDash привлекла $20 млн от Fintop Capital, I2BF Global Ventures Ильи Голубовича и других. Деньги пойдут на расширение продуктов, увеличение штата и маркетинг.
Бизнес
- Китайский производитель телевизоров Hisense планирует локализовать в РФ выпуск интерактивных панелейдля образовательных учреждений. Это нужно для участия в государственных тендерах, узнал «Ъ»
Сервисы и технологии
- Стоимость незаконного получения информации о россиянах выросла к началу 2024 года в 2,5 раза, до 44,3 тыс. рублей. Дороже всего обходится «мобильный пробив» операторов «большой четверки».
Транспорт
- Группа «Аэрофлот» намерена убрать бизнес-класс на каждом седьмом самолете Superjet 100 (SSJ-100) дочерней авиакомпании «Россия», чтобы увеличить их пассажировместимость. На увеличение вместимости потратят более 331 млн рублей.
Фото на обложке: Dancing_Man /
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