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Банки Китая перестали принимать платежи из России в юанях, нейросеть оценит состояние авто: главное 21 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Крупные банки Китая перестали принимать платежи из России в юанях, ритейлеры предложили ужесточить правила ввоза товаров из онлайн-магазинов и другие события 21 марта.

Банки Китая перестали принимать платежи из России в юанях, нейросеть оценит состояние авто: главное 21 марта

Мир

  • Крупные банки Китая перестали принимать платежи из России в юанях. Их клиенты начали получать соответствующие уведомления.

Бизнес

  • Федеральные ритейлеры предложили понизить порог беспошлинного ввоза товаров, купленных физлицами в зарубежных онлайн-магазинах, обратно до €200.
  • «Балтика» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти иск о взыскании со структур Carlsberg Group убытков на 6,24 млрд датских крон (84,1 млрд рублей по курсу ЦБ), пишет «Ъ». 

Транспорт

  • «Авто.ру» запустил нейросеть для анализа состояния автомобиля по фото и определения его цены. ML-алгоритм реагирует на дефекты кузова и салона: царапины, потертости, сколы и следы некачественного ремонта или коррозии.
  • Самыми популярными автомобилями возрастом до трех лет на маркетплейсах в 2023 году стали Hyundai и Kia, а также популярные модели Toyota и VW, оценили в «Авито Авто», передает «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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