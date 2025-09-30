Маркетплейсы теряют монополию на серьезные покупки — 62% пользователей выбирают поисковики
Поисковик Яндекса выбирают 71% при поиске товаров
Онлайн-покупатели в России всё чаще обращаются к поисковым системам при выборе товаров. По данным исследования «Ашманов и партнёры», 62% респондентов стали пользоваться поисковиками чаще, чем раньше. Главные причины — возможность увидеть разные цены, широкий ассортимент и рост доверия к органической выдаче.
За ответственные покупки отвечают поисковики
Маркетплейсы закрепились как площадка для быстрых и регулярных покупок, но для серьёзных решений — техника, мебель, крупные траты — потребители всё чаще выбирают Яндекс или Google. 43% идут в поисковики за скидками и акциями, 42% — сравнивают ассортимент и цены.
Пользователи не доверяют рекламной выдаче
70% пользователей выбирают сайты именно из органической выдачи, игнорируя рекламные блоки. При этом 45% отмечают, что за последние годы поиск стал удобнее. Особенно у Яндекса: его удобство оценивают в 4,4 балла против 4 у Google по пятибалльной шкале.
Больше половины ищут товары на смартфоне
64% покупателей используют смартфон или планшет для поиска товаров. Мобильный поиск применяется в 2,2 раза чаще, чем десктопный. Для брендов это прямой сигнал: без мобильной оптимизации аудитория теряется.
AI еще не в моде
ИИ-ассистенты остаются экспериментальной опцией. Однако молодая аудитория (18–24) уже демонстрирует высокий интерес: 68% пробовали использовать ИИ-помощников, и каждый четвёртый делает это регулярно. Эксперты прогнозируют рост сегмента в горизонте 3–5 лет.
*ИИ-помощник в поисковике помогает пользователю быстрее находить нужные товары и принимать решения. Он сам анализирует запрос и подбирает релевантные варианты.
Стратегия поиска включает и маркетплейсы, и поисковики
Современный покупатель балансирует между скоростью маркетплейсов и глубиной поиска. Сильнее всего пользователи согласны с тем, что выбирать сайты в выдаче стало удобнее благодаря отзывам и рейтингам (4,12 балла). Чем выше значимость покупки, тем выше вероятность обращения к поисковику (4,06).
Сегодня 28% ищут товары в основном на маркетплейсах, 21% начинают с Яндекса или Google, а затем переходят в онлайн-магазины. Ещё 21% делают наоборот: стартуют с маркетплейсов, но подтверждают выбор в поисковиках.
По категориям расклад разный: одежда и обувь чаще ищутся через маркетплейсы (35%), техника и электроника — через поисковые системы (26%), а продукты питания — напрямую в Яндексе и Google (30%).
Что это значит для рынка
Поиск закрепляется как главный фильтр онлайн-шопинга. Для покупателей это инструмент, который позволяет изучить предложения разных магазинов, найти наиболее выгодные цены и не зависеть от логики выдачи товаров на маркетплейсах.
Для бизнеса это шанс выйти из «песочницы» маркетплейсов и работать напрямую с клиентом. Компании, которые делают ставку только на маркетплейсы, рискуют оказаться в положении арендаторов: правила диктует площадка, а не бренд.
Фактор будущего — ИИ-помощники. Они пока дополняют классический поиск, но молодая аудитория уже тестирует их как «цифрового консультанта». Если интеграция будет развиваться, рынок ждёт новая конкуренция: не между поисковиками и маркетплейсами, а между «поиском как каталогом» и «поиском как продавцом».
Фото: Tom Werner / Getty Images
