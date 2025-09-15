Массовые увольнения в xAI: чатбот Grok теряет 500 работников

Компания Илона Маска xAI сократила более 500 сотрудников своей крупнейшей команды по аннотации данных для чатбота Grok. Решение объяснили сменой фокуса: вместо универсальных тьюторов ставка делается на узкопрофильных специалистов. Перед сокращением работников попросили пройти экспресс-тесты, но в итоге компания оставила только тех экспертов, чьи навыки нужны для дальнейшего развития Grok.

Масштаб сокращений

Как сообщили в Business Insider, под увольнение попали универсальные AI-тьюторы, которые обучали Grok на основе размеченных данных и помогали чатботу распознавать и классифицировать информацию. Внутреннее сообщество команды сократилось с более чем 1 500 до чуть более 1 000 участников, а сотрудники получили уведомления о прекращении доступа к системам в тот же день.

Перед этим работников просили пройти экспресс-тесты, чтобы определить их дальнейшую роль в компании: задания рассылались поздно вечером с требованием завершить их к утру. Вопросы охватывали темы программирования, финансов, медицины, а также креативные блоки, связанные с интернет-культурой.