Новости / Искусственный интеллект

Массовые увольнения в xAI Илона Маска: 500 сотрудников команды Grok сократили – компания меняет стратегию

Массовые увольнения в xAI: чатбот Grok теряет 500 работников

Екатерина Мун
Текст:
15 сентября 2025, 18:31

Компания Илона Маска xAI сократила более 500 сотрудников своей крупнейшей команды по аннотации данных для чатбота Grok. Решение объяснили сменой фокуса: вместо универсальных тьюторов ставка делается на узкопрофильных специалистов. Перед сокращением работников попросили пройти экспресс-тесты, но в итоге компания оставила только тех экспертов, чьи навыки нужны для дальнейшего развития Grok.

Масштаб сокращений

Как сообщили в Business Insider, под увольнение попали универсальные AI-тьюторы, которые обучали Grok на основе размеченных данных и помогали чатботу распознавать и классифицировать информацию. Внутреннее сообщество команды сократилось с более чем 1 500 до чуть более 1 000 участников, а сотрудники получили уведомления о прекращении доступа к системам в тот же день.

Перед этим работников просили пройти экспресс-тесты, чтобы определить их дальнейшую роль в компании: задания рассылались поздно вечером с требованием завершить их к утру. Вопросы охватывали темы программирования, финансов, медицины, а также креативные блоки, связанные с интернет-культурой.

Стратегический сдвиг xAI

Компания объявила, что теперь фокусируется на AI-специалистах, которые смогут глубже обучать Grok конкретным дисциплинам и обеспечивать более точные ответы чатбота. Представители xAI пояснили, что сокращения связаны с ускорением «переключения ресурсов» на специалистов по аудио, видео, медиа и праву. При этом xAI официально заявила, что планирует увеличить команду тьюторов в десять раз и уже открыла вакансии на своём сайте, чтобы привлечь новых специалистов и повысить эффективность Grok.

Кто такие тьюторы Grok

xAI делит сотрудников на команды по профильным направлениям и универсальных тьюторов. Последние занимались массовой аннотацией текстов, аудио и видео, но именно они оказались под ударом. Массовое сокращение показывает, что компания делает ставку на глубину и качество знаний отдельных специалистов, чтобы Grok давал более точные и надёжные ответы пользователям, а не на универсальный подход с широким набором задач.

Контекст

Grok — собственный чатбот xAI, который Илон Маск позиционирует как конкурента ChatGPT. Он встроен в соцсеть X (бывший Twitter) и должен стать частью экосистемы продуктов Илона Маска. Команда по аннотации данных играла ключевую роль в развитии Grok, помогая системе обучаться на «живых» примерах и лучше понимать поведение пользователей.

Фото: VCG / Contributor / Getty Images

