Мегамаркет назначил нового коммерческого директора — эту должность занял Ярослав Афанасьев. В компании отмечают, что назначение связано с этапом активного роста и необходимостью усиления коммерческой модели маркетплейса. Ранее Афанасьев занимал должность категорийного директора и отвечал за развитие направлений бытовой техники и электроники.

В фокусе Мегамаркета — работа с партнёрами и клиентами

На новой позиции Ярослав Афанасьев будет отвечать за коммерческие процессы Мегамаркета, включая стратегию продаж, управление ассортиментом и формирование цен, а также развитие партнёрских отношений.

В «Мегамаркете» отмечают, что компания находится в стадии активного роста, и усиление коммерческого блока связано с необходимостью выстраивать устойчивую модель взаимодействия с продавцами и клиентами.

Ярослав Афанасьев работает в Мегамаркете с 2024 года

Ярослав Афанасьев присоединился к команде Мегамаркета в июне 2024 года и занял пост категорийного директора направления бытовой техники и электроники. На этой позиции он отвечал за увеличение ассортимента во всех ценовых диапазонах и повышение эффективности работы партнёров с площадкой.

Среди его задач также были улучшение клиентского пути и рост лояльности покупателей в категории электроники и бытовой техники, а также развитие партнёрской модели FBO — хранения и доставки товаров силами оператора маркетплейса.

Опыт работы Афанасьева в электронной коммерции — больше 10 лет

До перехода в «Мегамаркет» Ярослав Афанасьев занимал должность директора цифрового маркетинга в Хоум Банке, где отвечал за работу с различными типами трафика, а также выстраивал аналитику всей воронки продаж.

Ранее он также руководил блоком e-commerce в компании McCormick и маркетплейсе Joom, где возглавлял международную команду по развитию категории «Красота и здоровье». Общий опыт работы Ярослава Афанасьева в электронной коммерции и digital-бизнесе превышает 10 лет.

Контекст

Мегамаркет — российский маркетплейс, входящий в экосистему Сбера. Площадка была запущена в 2021 году на базе сервиса Goods.ru и с тех пор развивалась как универсальный онлайн-маркет с широким ассортиментом товаров.

На Мегамаркете представлены категории электроники, бытовой техники, товаров для дома, одежды, косметики и повседневных товаров. Платформа работает с внешними продавцами и брендами, развивает партнёрские модели хранения и доставки, а также интегрирована с логистической и платёжной инфраструктурой Сбера.