Aviasales опроверг слухи о продаже бизнеса

Агрегатор авиабилетов Aviasales опроверг сообщения о подготовке к продаже. В пресс-службе компании сообщили РБК, что «менеджмент и акционеры Авиасейлс не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу». Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники писал , что владельцы сервиса начали искать покупателя, а стоимость бизнеса может превышать 23 млрд руб.

«Менеджмент и акционеры не в курсе»

В комментарии для РБК в Aviasales подчеркнули, что переговоры о продаже не ведутся. Аналогичную позицию компания озвучила и «Коммерсанту», заявив, что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка».

Продажа находится на подготовительном этапе

По данным «Коммерсанта», собственники Aviasales рассматривают возможность продажи бизнеса. Два источника издания в инвестиционных кругах сообщили, что процесс находится на стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами пока нет. Один из собеседников добавил, что владельцы «дешево не продадут».

Инвестбанкир Илья Шумов оценил бизнес не менее чем в $300 млн (23,16 млрд руб.). При этом, по его словам, назвать сумму объективно сложно — существенная часть бизнеса находится за рубежом.

Главное препятствие — сложная структура владения

По информации «Коммерсанта», барьером для сделки может стать непростая структура владения и наличие активов за пределами России. Сейчас Aviasales принадлежит гонконгской Go Travel Un.

Около 35% в ней у кипрской Realstory Trading,

34% — у фондов 6 iTech Fund I и 6 iTech Fund II компании iTech Capital,

20% — у кипрской Prati Limited,

Миноритарные доли принадлежат менеджменту компании.

В 2014 году фонд iTech Capital получил долю в Aviasales в обмен на инвестиции в $10 млн, а в 2021 году вместе с фондом «Эльбрус Капитал» вложил ещё $43 млн.

Онлайн-агрегаторы занимают 30–50% рынка

Источник «Коммерсанта» на туристическом рынке пояснил, что заработок поисковиков и систем бронирования складывается из комиссий, бонусов, сборов и процентов, получаемых при конвертации валют. Традиционно высокой считается маржинальность при продаже авиабилетов зарубежных перевозчиков.

Эксперты издания подчеркнули, что сейчас именно онлайн-тревел-агентства дают пассажирам возможность составлять комбинированные маршруты, например с участием рейсов «Аэрофлота» и Turkish Airlines. При этом агентства делят между собой лишь 30–50% рынка, поскольку 50–70% билетов авиакомпании продают напрямую.

Конкуренция на рынке онлайн-бронирования усиливается

Источник «Коммерсанта» пояснил, что продажа авиабилетов — это авансовый бизнес: компании приходится заранее вкладывать собственные средства. При этом перевозчики снижают комиссии, а конкуренция на рынке усиливается.

Собеседник издания также отметил, что часть покупателей уходит в банковские экосистемы. Ранее сообщалось о переговорах Альфа-банка о покупке агрегатора «Туту», однако в банке эту информацию опровергли.

Контекст

«Авиасейлс» — крупнейший в России поисковик авиабилетов, существующий с 2007 года. Основатель бизнеса — Константин Калинов, он умер в 2017 году.

Сейчас у «Авиасейлс» сложная многоуровневая структура владения с иностранными юрисдикциями. Среди директоров компании фигурирует основатель ГК «Таврос» Рустем Миргалимов. По данным источника «Коммерсанта», он инвестировал в бизнес на раннем этапе.