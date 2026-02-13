«Менеджмент и акционеры не в курсе»: Aviasales опроверг слухи о продаже — ранее бизнес оценили в 23 млрд ₽
Aviasales опроверг слухи о продаже бизнеса
Агрегатор авиабилетов Aviasales опроверг сообщения о подготовке к продаже. В пресс-службе компании сообщили РБК, что «менеджмент и акционеры Авиасейлс не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу». Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что владельцы сервиса начали искать покупателя, а стоимость бизнеса может превышать 23 млрд руб.
«Менеджмент и акционеры не в курсе»
В комментарии для РБК в Aviasales подчеркнули, что переговоры о продаже не ведутся. Аналогичную позицию компания озвучила и «Коммерсанту», заявив, что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка».
Продажа находится на подготовительном этапе
По данным «Коммерсанта», собственники Aviasales рассматривают возможность продажи бизнеса. Два источника издания в инвестиционных кругах сообщили, что процесс находится на стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами пока нет. Один из собеседников добавил, что владельцы «дешево не продадут».
Инвестбанкир Илья Шумов оценил бизнес не менее чем в $300 млн (23,16 млрд руб.). При этом, по его словам, назвать сумму объективно сложно — существенная часть бизнеса находится за рубежом.
Главное препятствие — сложная структура владения
По информации «Коммерсанта», барьером для сделки может стать непростая структура владения и наличие активов за пределами России. Сейчас Aviasales принадлежит гонконгской Go Travel Un.
- Около 35% в ней у кипрской Realstory Trading,
- 34% — у фондов 6 iTech Fund I и 6 iTech Fund II компании iTech Capital,
- 20% — у кипрской Prati Limited,
Миноритарные доли принадлежат менеджменту компании.
В 2014 году фонд iTech Capital получил долю в Aviasales в обмен на инвестиции в $10 млн, а в 2021 году вместе с фондом «Эльбрус Капитал» вложил ещё $43 млн.
Онлайн-агрегаторы занимают 30–50% рынка
Источник «Коммерсанта» на туристическом рынке пояснил, что заработок поисковиков и систем бронирования складывается из комиссий, бонусов, сборов и процентов, получаемых при конвертации валют. Традиционно высокой считается маржинальность при продаже авиабилетов зарубежных перевозчиков.
Эксперты издания подчеркнули, что сейчас именно онлайн-тревел-агентства дают пассажирам возможность составлять комбинированные маршруты, например с участием рейсов «Аэрофлота» и Turkish Airlines. При этом агентства делят между собой лишь 30–50% рынка, поскольку 50–70% билетов авиакомпании продают напрямую.
Конкуренция на рынке онлайн-бронирования усиливается
Источник «Коммерсанта» пояснил, что продажа авиабилетов — это авансовый бизнес: компании приходится заранее вкладывать собственные средства. При этом перевозчики снижают комиссии, а конкуренция на рынке усиливается.
Собеседник издания также отметил, что часть покупателей уходит в банковские экосистемы. Ранее сообщалось о переговорах Альфа-банка о покупке агрегатора «Туту», однако в банке эту информацию опровергли.
Контекст
«Авиасейлс» — крупнейший в России поисковик авиабилетов, существующий с 2007 года. Основатель бизнеса — Константин Калинов, он умер в 2017 году.
Сейчас у «Авиасейлс» сложная многоуровневая структура владения с иностранными юрисдикциями. Среди директоров компании фигурирует основатель ГК «Таврос» Рустем Миргалимов. По данным источника «Коммерсанта», он инвестировал в бизнес на раннем этапе.
