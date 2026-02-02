Менее 10% путешествий в 2025-м — за рубеж: россияне всё чаще выбирают санатории и поездки на природу «на пару дней»
Меньше 10% всех путешествий россиян в 2025-м — за рубеж
В 2025 году отдых на море был популярнее, чем в горах
Внутренние направления продолжают быть основой туристического потока. Лидерами по бронированиям стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Ставрополье. При этом особенно активно рос интерес к природным локациям: в Алтае и Адыгее число бронирований выросло на 57–59% год к году.
Морские локации пользовались вдвое большей популярностью, чем горные. Среди городов и курортов заметно выделялись Ялта, Севастополь, Судак, Сортавала и Феодосия.
На поездки за границу пришлось только 9% бронирований
Только 9% бронирований в 2025 году пришлись на заграничные поездки. Наиболее популярными направлениями оказались Турция, Беларусь и Абхазия, а Китай заметно вырос по спросу (+34%) после открытия безвизового режима.
Туристы чаще всего бронировали путешествия примерно за месяц до отъезда, причём активность росла во второй половине года.
Один из главных трендов 2025-го — туризм с целью оздоровления
Особенно популярным направлением отдыха стали оздоровительные поездки. Во второй половине 2025 года бронирования санаториев увеличились на 79% по сравнению с первой половиной года. Средний возраст туристов снизился до 30 лет, а основная цель поездки у 53% — оздоровительное лечение.
Кроме того, 29% туристов интересует вид отдыха для профильного лечения, в то время как 31% путешественников предпочитают отпуск без него.
Ещё один тренд — поездки на 1-3 дня
Главным форматом 2025 года стали короткие поездки на 1–3 дня. Их доля составила более 85% от всех бронирований, а рост относительно 2024 года достиг 29%.
Наиболее популярными направлениями для коротких туров стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область и Татарстан. Пик бронирований приходился на летние месяцы (37% от всего количества), при этом весна (27%) и осень (24%) также показывали высокий спрос.
Гостиницы — самый популярный вид жилья
В основном туристы проживали в гостиницах — они составили 69% от всех бронирований. Апартаменты продолжали набирать популярность: количество забронированных объектов выросло на 37% во второй половине года.
Вторым по популярности вариантом стали пятизвёздочные отели, а также жильё без звёзд, бронирования которого выросли на 53% год к году. Пары (+73% бронирований год к году) и семьи (+71%) чаще всего выбирали апартаменты.
Количество туристов, путешествующих в одиночку, выросло на 20%
В 2025 году туристы стали чаще отправляться в поездки группами: количество бронирований для трёх и более взрослых выросло на 47%. Одновременно увеличилась доля путешественников, отдыхающих в одиночку — она достигла 29%, показав рост на 20% по сравнению с прошлым годом.
Семейные поездки с детьми сохранили долю 17% от всех бронирований, но их количество увеличилось на 28%. При выборе жилья учитывался формат путешествия: пары предпочитали гостиницы, а большие компании сочетали апартаментах и гостиницы.
Чаще всего путешествовали туристы из Москвы и Московской области
Основной поток обеспечили туристы из крупных городов-миллионников:
- Москва и Московская область (28%);
- Санкт-Петербург и Ленинградская область (9%);
- Краснодарский край (5%);
- Ростовская и Свердловская области (по 2%).
Большие города формируют стабильный спрос, отмечают Яндекс Путешествия. Это связано с тем, что жители мегаполисов чаще планируют поездки онлайн, имеют доступ к прямым рейсам и могут легко отправиться в короткую поездку на выходные.
- 1 Почта России запустила доставку посылок по номеру телефона: клиентам больше не нужно называть адрес и ФИО адресатов Почта России запустила доставку посылок по номеру телефона 02 февраля 2026, 15:00
- 2 Гендиректор Disney Боб Айгер хочет досрочно уйти с поста — инсайдеры сообщают, что компания уже выбрала преемника Новым гендиректором Disney может стать Джош Д’Амаро 02 февраля 2026, 14:00
- 3 Chery перенесёт сборку Omoda в Санкт-Петербург: производство в Шушарах может снизить цены на автомобили Chery переносит сборку Omoda в Санкт-Петербург 02 февраля 2026, 12:00
- 4 Бумеры изобрели воркейшен: кругосветные командировки Евгения Касперского Тысячи сотрудников, глобальный успех и (почти) полный выход из операционки 01 февраля 2026, 16:05