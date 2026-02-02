Меньше 10% всех путешествий россиян в 2025-м — за рубеж

Общее количество бронирований в 2025 году выросло на 36% по сравнению с 2024-м, отмечают Яндекс Путешествия. При этом основная часть путешествий — более 90% — пришлась на внутренние направления; поездки за границу занимали только 9% бронирований. Одновременно продолжает расти популярность оздоровительного туризма и коротких поездок на 1–3 дня.

В 2025 году отдых на море был популярнее, чем в горах

Внутренние направления продолжают быть основой туристического потока. Лидерами по бронированиям стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Ставрополье. При этом особенно активно рос интерес к природным локациям: в Алтае и Адыгее число бронирований выросло на 57–59% год к году.

Морские локации пользовались вдвое большей популярностью, чем горные. Среди городов и курортов заметно выделялись Ялта, Севастополь, Судак, Сортавала и Феодосия.

На поездки за границу пришлось только 9% бронирований

Только 9% бронирований в 2025 году пришлись на заграничные поездки. Наиболее популярными направлениями оказались Турция, Беларусь и Абхазия, а Китай заметно вырос по спросу (+34%) после открытия безвизового режима.

Туристы чаще всего бронировали путешествия примерно за месяц до отъезда, причём активность росла во второй половине года.

Один из главных трендов 2025-го — туризм с целью оздоровления

Особенно популярным направлением отдыха стали оздоровительные поездки. Во второй половине 2025 года бронирования санаториев увеличились на 79% по сравнению с первой половиной года. Средний возраст туристов снизился до 30 лет, а основная цель поездки у 53% — оздоровительное лечение.

Кроме того, 29% туристов интересует вид отдыха для профильного лечения, в то время как 31% путешественников предпочитают отпуск без него.

Ещё один тренд — поездки на 1-3 дня

Главным форматом 2025 года стали короткие поездки на 1–3 дня. Их доля составила более 85% от всех бронирований, а рост относительно 2024 года достиг 29%.

Наиболее популярными направлениями для коротких туров стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область и Татарстан. Пик бронирований приходился на летние месяцы (37% от всего количества), при этом весна (27%) и осень (24%) также показывали высокий спрос.

Гостиницы — самый популярный вид жилья

В основном туристы проживали в гостиницах — они составили 69% от всех бронирований. Апартаменты продолжали набирать популярность: количество забронированных объектов выросло на 37% во второй половине года.

Вторым по популярности вариантом стали пятизвёздочные отели, а также жильё без звёзд, бронирования которого выросли на 53% год к году. Пары (+73% бронирований год к году) и семьи (+71%) чаще всего выбирали апартаменты.

Количество туристов, путешествующих в одиночку, выросло на 20%

В 2025 году туристы стали чаще отправляться в поездки группами: количество бронирований для трёх и более взрослых выросло на 47%. Одновременно увеличилась доля путешественников, отдыхающих в одиночку — она достигла 29%, показав рост на 20% по сравнению с прошлым годом.

Семейные поездки с детьми сохранили долю 17% от всех бронирований, но их количество увеличилось на 28%. При выборе жилья учитывался формат путешествия: пары предпочитали гостиницы, а большие компании сочетали апартаментах и гостиницы.

Чаще всего путешествовали туристы из Москвы и Московской области

Основной поток обеспечили туристы из крупных городов-миллионников:

Москва и Московская область (28%);

Санкт-Петербург и Ленинградская область (9%);

Краснодарский край (5%);

Ростовская и Свердловская области (по 2%).

Большие города формируют стабильный спрос, отмечают Яндекс Путешествия. Это связано с тем, что жители мегаполисов чаще планируют поездки онлайн, имеют доступ к прямым рейсам и могут легко отправиться в короткую поездку на выходные.