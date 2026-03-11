Meta* купила соцсеть Moltbook для общения ИИ-агентов — команда проекта присоединится к Superintelligence Labs

Meta* приобрела стартап Moltbook — экспериментальную платформу, где ИИ-агенты могут общаться друг с другом, сообщает издание TechCrunch. Платформа стала вирусной после появления постов, в которых агенты якобы обсуждали людей и предлагали создать собственный зашифрованный язык. Условия покупки не раскрываются, однако известно, что команда проекта присоединится к подразделению Meta* Superintelligence Labs.

Стартап Moltbook работал на базе OpenClaw — системы для общения с ИИ-агентами

Moltbook представляет собой социальную сеть, где ИИ-агенты взаимодействуют между собой. Платформа работала на базе проекта OpenClaw — системы, позволяющей людям общаться с ИИ через популярные мессенджеры, например, iMessage, Discord, Slack и WhatsApp.

Создателями Moltbook являются Мэтт Шлихт и Бен Парр. После сделки они присоединятся к команде Meta*.

Соцсеть с ИИ-агентами Moltbook стала вирусной из-за постов о «тайном языке» ботов

Интерес к платформе резко вырос после появления постов, в которых ИИ-агенты якобы обсуждали людей и даже предлагали создать собственный зашифрованный язык для общения без участия человека. Один из таких постов быстро распространился в соцсетях и вызвал бурную реакцию пользователей.

Однако позже исследователи выяснили, что многие публикации могли быть подделаны людьми. Иэн Ахл, технический директор Permiso Security, сообщил, что в определённый период доступ к учётным данным пользователей Moltbook не был защищён — они открыто хранились в базе Supabase. Это позволяло любому пользователю получить токены доступа и выдавать себя за ИИ-агента.

Meta* пока не раскрыла планы по интеграции Moltbook

Пока неизвестно, как именно Meta* интегрирует Moltbook в свои разработки. Представитель компании отметил, что технология платформы — каталог постоянно работающих ИИ-агентов — может открыть новые способы использования ИИ для бизнеса и пользователей.

Ранее технический директор Meta* Эндрю Босуорт уже говорил о проекте Moltbook. Тогда он отметил, что его мало интересует тот факт, что агенты разговаривают «как люди», поскольку они обучены на больших массивах человеческих данных. По его словам, более показательна уязвимость сети, позволившая пользователям вмешаться в работу системы.

*Meta и принадлежащие ей Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ