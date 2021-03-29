В столичном метро произошла трагедия с участием российского миллионера

В московском метро погиб российский предприниматель и миллионер Валерий Багдасаров. Он был основателем и председателем совета директоров сельскохозяйственной компании «Алсико». Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Багдасарову было 72 года.

Трагедия случилась 21 марта на станции метро «Дмитровская». Личность погибшего стала известна только сейчас.

«Шансов выжить в таких обстоятельствах у него не было», — пояснили в правоохранительных органах.

Промышленная группа «Алсико» была создана в 2001 году. Помимо Багдасарова, сооснователем компании является Александр Казаченко. Он же, по данным ЕГРЮЛ, является гендиректором общества.

«Алсико» занимается полным производственным циклом в сфере агропрома. Компания выпускает средства и комплексные программы для защиты растений. Также на производственных линиях группы создается продукция из цеолита. Товары компании используется хозяйствами в борьбе с болезнями растений, сорняками и вредителями.

В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции компании включает более 40 наименований. Препараты «Алсико» используются в порядка 50 регионов России, а также в странах ближнего зарубежья: Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане.

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Фото: Denis Mamin / Shutterstock