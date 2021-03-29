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В столичном метро произошла трагедия с участием российского миллионера

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В московском метро погиб российский предприниматель и миллионер Валерий Багдасаров. Он был основателем и председателем совета директоров сельскохозяйственной компании «Алсико». Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

В столичном метро произошла трагедия с участием российского миллионера

Багдасарову было 72 года.

Трагедия случилась 21 марта на станции метро «Дмитровская». Личность погибшего стала известна только сейчас.

«Шансов выжить в таких обстоятельствах у него не было», — пояснили в правоохранительных органах.

Промышленная группа «Алсико» была создана в 2001 году. Помимо Багдасарова, сооснователем компании является Александр Казаченко. Он же, по данным ЕГРЮЛ, является гендиректором общества.

«Алсико» занимается полным производственным циклом в сфере агропрома. Компания выпускает средства и комплексные программы для защиты растений. Также на производственных линиях группы создается продукция из цеолита. Товары компании используется хозяйствами в борьбе с болезнями растений, сорняками и вредителями.

В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции компании включает более 40 наименований. Препараты «Алсико» используются в порядка 50 регионов России, а также в странах ближнего зарубежья: Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане.

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Фото: Denis Mamin / Shutterstock

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