Microsoft прекращает поддержку Windows 10

14 октября 2025 года Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10. С этого дня пользователи больше не получают обновлений безопасности, компонентов и технической помощи. В корпорации предупредили, что использование устаревшей ОС без обновлений делает компьютеры уязвимыми к вирусам. Пользователям рекомендовано перейти на Windows 11 или подключить платную программу расширенных обновлений безопасности.

Конец десятилетия Windows 10

Поддержка Windows 10 завершилась спустя девять лет после релиза. Microsoft представила операционную систему летом 2015 года как универсальную платформу — от настольных ПК до планшетов и смартфонов. Как уточняют «Ведомости», последней версией ОС стала сборка 22H2. После 14 октября будут поддерживаться только корпоративные версии LTSC (Long-Term Servicing Channel):

Windows 10 LTSC — до 2027 года

IoT LTSC — до 2032 года

Microsoft советует перейти на Windows 11

Microsoft рекомендует пользователям перейти на Windows 11, выпущенную в октябре 2021 года. Компания отмечает, что новая система отличается переработанным интерфейсом, улучшенной производительностью и удобством многозадачности. Для тех, чьи устройства не поддерживают Windows 11, предусмотрена программа Extended Security Updates (ESU) — платные обновления безопасности, которые позволят продлить срок службы Windows 10 ещё как минимум на год.

Безопасность компьютеров с Windows 10 под угрозой

После прекращения поддержки обновления безопасности и техническая помощь больше не предоставляются. Microsoft предупредила, что компьютеры с Windows 10 будут «более уязвимы к заражению вирусами и вредоносными программами». В компании подчеркнули, что операционная система продолжит работать, но пользователи берут риски на себя: без патчей и обновлений она станет слабым местом для корпоративных и частных сетей.

Контекст

Windows 10 стала одной из самых популярных операционных систем в истории Microsoft. В 2020 году аналитическая компания NetMarketShare назвала Windows 10 самой популярной операционной системой в мире. По данным агентства, на тот момент она была установлена на 57,83% устройствах.

Завершение её поддержки символизирует конец эпохи: корпорация делает ставку на Windows 11 и развитие облачной экосистемы, где классические настольные решения уступают место подпискам и облачным сервисам.

Фото: jetcityimage / Getty Images