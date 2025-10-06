Акции производителя Tefal потеряли 25% с начала 2025-го года

Акции французской группы SEB, владеющей брендами Tefal, Rowenta и Krups, потеряли 21%, когда компания во второй раз за год сократила прогноз по выручке и прибыли. Причины — слабые продажи в Европе, рост пошлин и осторожное потребительское поведение в США. Всего же акции SEB потеряли 25% с начала 2025 года.

От роста — к рекордному падению

Акции SEB начинали 2025 год без изменений, но в апреле рухнули на 15,5% после объявления о введении глобальных тарифов в США, пишет Reuters, ссылаясь на данные аналитического агентства LSEG Data.

После июльского пересмотра прогноза, когда SEB ещё рассчитывала на восстановление во второй половине года, ситуация ухудшилась. К 6 октября акции компании упали на 21% — до €52, достигнув минимума более чем за десятилетие и став одними из аутсайдеров фондового индекса европейских акций STOXX 600.

Компания прогнозирует снижение продаж

Во втором пересмотре годовых целей SEB ожидает операционную прибыль в диапазоне €550–600 млн против прежних €700–750 млн. Компания предупреждает, что продажи за третий квартал могут показать «незначительное снижение», тогда как годовой рост, ранее прогнозировавшийся на уровне 2–4%, теперь будет «стабильным или слегка положительным».

Основная причина — ослабление спроса на товары не первой необходимости в Европе и снижение уверенности американских потребителей на фоне ужесточения тарифной политики. На Западную Европу приходится 35% потребительских продаж SEB, и этот сегмент остаётся самым уязвимым.

SEB теряет покупателей в США и ЕС

По оценке Европейского центрального банка, европейцы сокращают расходы на бытовую технику и кухонные аксессуары, отдавая приоритет базовым категориям. В США, по данным Reuters, давление создают ожидания инфляции и падение уверенности на рынке труда. Это ударило по спросу на премиум-позиции SEB — от кофемашин Krups до посуды Tefal.

«Темпы восстановления вялые в ряде европейских стран, и, что важнее, сохраняется слабость в Северной Америке на фоне ухудшения потребительских расходов», — отметил в комментарии Reuters аналитик дочерней компании BNP Paribas Portzamparc Арно Депре.

Ответ компании и региональные контрасты

SEB повысила цены в США в начале года, чтобы компенсировать рост пошлин, но эффект оказался краткосрочным. Производственные мощности Tefal и Rowenta сосредоточены во Франции и Европе, а мелкая техника (чайники, кофемашины, утюги) выпускается в Китае. Продажи в Азии и Южной Америке растут, однако, по заявлению компании, этого недостаточно, чтобы компенсировать спад на западных рынках.

Контекст

Рост тарифов и снижение потребительской активности заставляют компании пересматривать ценовую политику и географию поставок. Европейские бренды сталкиваются с давлением со стороны дешёвых азиатских производителей, а внутренний спрос в ключевых регионах — Евросоюзе и США — остаётся слабым. Эксперты отмечают — восстановление возможно только при стабилизации тарифной политики и постепенном возврате уверенности потребителей.

