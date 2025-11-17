Реформа образования: с 2026-го сроки обучения — до шести лет

Министерство науки и высшего образования представило обновлённую модель подготовки специалистов, которая заменит Болонскую систему. Теперь продолжительность обучения будет зависеть от конкретной программы обучения и будет длиться от четырёх до шести лет. Тестировать систему начнут уже в 2026 году — сначала в ведущих университетах России.

Для инженеров и врачей — пять лет, для туризма — четыре

Как сообщили в Минобрнауки, новая структура должна сделать систему образования более гибкой — и подходящей для современного рынка труда. Продолжительность программ будет определяться уровнем сложности и профессиональными требованиями к выпускникам. Для будущих инженеров, медиков и педагогов установят пятилетний срок подготовки, для туризма и индустрии гостеприимства — четырёхлетние курсы, для технических и научных специальностей — обучение длиной в шести лет.

В ведомстве пояснили, что продолжительность обучения теперь не будет фиксированной. Она должна соответствовать времени, фактически необходимому для получения необходимых профессиональных компетенций. Такой подход позволит вузам создавать более прикладные и современные программы, учитывающие практику и специфику профессии.

Переход к новой системе возглавят ведущие вузы России

В числе первых участников реформы — ведущие российские вузы. Интеграцию системы начнут уже в 2026–2027 учебном году: сначала её будут использовать Московский авиационный институт (МАИ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Санкт-Петербургский горный университет и другие топовые вузы России.

По информации Минобрнауки, пилотное тестирование программы позволит оценить, как новая модель работает в разных направлениях — инженерных, педагогических, гуманитарных. На основе их опыта будет выстроен единый подход к оценке эффективности образовательных программ.

Отказ от Болонской системы — и новые ступени образования

В России утвердили новую модель высшего образования, которая окончательно заменит Болонскую систему, действовавшую более 20 лет. От двухступенчатой схемы «бакалавриат — магистратура» вузы переходят к обновлённой двухуровневой структуре профессиональной подготовки.

Первый уровень предполагает базовое высшее образование со сроком обучения от четырёх до шести лет — в зависимости от выбранной специальности и объёма практической подготовки.

со сроком обучения от четырёх до шести лет — в зависимости от выбранной специальности и объёма практической подготовки. Второй этап — углублённая профессиональная подготовка , которая может включать магистратуру, ординатуру или ассистентуру-стажировку. Этот цикл займёт от одного до трёх лет и позволит студентам получить более узкую специализацию в выбранной области.

Кроме того, аспирантура станет профессиональным уровнем образования, а не исключительно научной подготовкой, как раньше. Это позволит выпускникам быстрее включаться в прикладные исследовательские и производственные проекты.

Университеты получат больше автономии

Ведомство отмечает, что в рамках реформы вузам дадут больше свободы в проектировании образовательных программ. Им разрешат самостоятельно определять структуру курсов, объём практики и систему промежуточной аттестации.

Предполагается, что новая модель поможет устранить дублирование дисциплин, повысить качество преподавания и приблизить образование к потребностям работодателей. Университеты смогут гибче выстраивать партнёрства с компаниями и исследовательскими центрами.

Контекст

Реформа высшего образования — часть масштабной программы по формированию национальной модели подготовки кадров. Россия окончательно отказывается от Болонской системы, ориентированной на европейские стандарты, и строит собственную структуру, учитывающую особенности экономики и рынка труда.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявлял, что новая система должна сочетать академическую фундаментальность и прикладную практику, а также вернуть престиж инженерным и педагогическим профессиям.



Фото: Dougal Waters / Getty Images