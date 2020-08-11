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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве пояснили, что работодатель должен издать соответствующий приказ. В нем должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо.

Допускается, что работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.

«Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений», — добавили в министерстве.

Фото: Unsplash

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