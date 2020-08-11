Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В ведомстве пояснили, что работодатель должен издать соответствующий приказ. В нем должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо.

Допускается, что работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.

«Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений», — добавили в министерстве.

Фото: Unsplash