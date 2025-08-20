Яндекс Карты — обновление-2025: добавили опцию для бизнеса

Яндекс Карты запустили инструмент Изохрон API: он помогает строить зоны доставки не по расстоянию, а по времени в пути. Сервис учитывает реальные условия: пробки, погоду и выбранный способ передвижения — от машины до самоката. Новый API ориентирован на бизнес в сферах доставки, фудтеха, e-commerce и ритейла, которому важно точно понимать, куда и за сколько доедет заказ.

География доставки — в минутах

Изохрон API от Яндекс Карт помогает бизнесу визуализировать зоны доступности доставки не по расстоянию, а по времени. Он нужен для того, чтобы понимать, куда можно доставить товар или добраться за конкретный промежуток времени с учётом реальной дорожной ситуации.

Принцип работы простой: предприниматель задаёт стартовую точку, способ передвижения (автомобиль, велосипед, самокат, общественный транспорт или пешком) и желаемый интервал — от 5 до 60 минут. Система строит границу зоны, в пределах которой можно уложиться в заданное время.

Максимальный интервал — до 60 минут на автомобиле и до 45 минут для других видов транспорта. Алгоритм учитывает пробки, погодные условия и динамику трафика, пересчитывая зоны в реальном времени. Это позволяет оптимизировать логистику, снизить процент задержек и улучшить пользовательский опыт.

Новый API — новое преимущество

Изохрон API ориентирован на бизнес, который работает с логистикой на последней миле (то есть с завершающим этапом доставки). В частности, рестораны смогут заранее сообщать клиентам не только стоимость, но и точное время ожидания. А сети с несколькими филиалами — определять, откуда отправить заказ быстрее.

Для девелоперов это инструмент оценки локации: API может показать, сколько времени займёт путь от нового ЖК до метро, школы или супермаркета — и как это меняется в зависимости от времени суток. Такие данные помогают не только строить, но и продавать.

Интеграция с Яндекс Едой

Изохрон API уже используется в Яндекс Еде: он помогает определять, какие рестораны показывать конкретному пользователю, чтобы доставка была реально возможна. Партнёрские рестораны видят свою зону покрытия в реальном времени и не получают заказов, которые не смогут быстро доставить.

Это даёт двойной эффект: повышается точность логистики и снижается нагрузка на клиентский сервис, которому не приходится объяснять, почему заказ не доехал.

Контекст

Изохрон — часть большого набора API Яндекс Карт. Эти инструменты позволяют бизнесу встраивать карты в сайты и приложения, выстраивать маршруты, интегрировать навигацию, учитывать пробки и анализировать движение.

API-решения востребованы в логистике, доставке, транспорте, торговле, недвижимости и даже городском планировании. Изохрон — один из шагов к тому, чтобы не просто «строить маршрут», а понимать, как устроена городская доступность в динамике.