Сервис бронирования частных самолетов Mirai Flights привлек $3 млн на масштабирование

Лондонский сервис Mirai Flights с грузинскими корнями привлек $3 млн, лид-инвестором раунда стал Xploration Capital, свидетельствуют данные Crunchbase. Компания позволяет быстро забронировать частный самолет, выбрать его класс, количество пассажиров, уровень комфорта, а также подобрать удобное время и место вылета.

Приложение Mirai Flights доступно в 63 странах и работает с восемью частными авиакомпаниями. Стоимость бронирования рейса может доходить до €300 тыс.

Компания планирует использовать средства для масштабирования сервиса в Великобритании, Европе, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​странах СНГ. Согласно данным Crunchbase, это первые инвестиции для Mirai.

Mirai основал грузинский предприниматель Ираклий Литанишвили, сейчас он же является CEO компании. Его партнер и сооснователь — бывший главный исполнительный директор маркетплейса Aviapages.com Евгений Чупров.

«По нашим оценкам, рынок коммерческих рейсов на частных самолетах составляет до 300 тыс. рейсов в год или около $10 млрд в Великобритании и Европе. Наша цель — охватить 4% этого рынка и обеспечить до 12 тыс. коммерческих рейсов в год в Великобритании и Европе к 2023 году, подключив к приложению 150 частных самолетов», — сообщил Литанишвили TechCrunch.

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