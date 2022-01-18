Михаил Мишустин призвал работодателей переводить сотрудников на удаленку

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности переводить сотрудников на удаленку, чтобы снизить нагрузку на медиков.

«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — заявил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он подчеркнул, что в первую очередь эта рекомендация касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.

Премьер-министр также обратил внимание работодателей на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленку. И отметил важность создания максимально безопасных условий на рабочих местах.

На 18 января 2022 года в структуре заболеваемости на территории России 60% приходится на штамм «Дельта», 40% – на штамм «Омикрон» и некоторые другие недоминирующие варианты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, уровень коллективного иммунитета по стране составляет 63,9%. При этом отмечается рост заболеваемости в 67 регионах. 1682 случая заражения штаммом «Омикрон» зафиксировано в 42 субъектах РФ.

По словам Голиковой, срок карантина по коронавирусу в РФ сокращается с двух недель до семи дней. За эффектом от этих мер будут следить уполномоченные структуры.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице сегодня «омикрон» доминирует в структуре заболеваемости, он почти целиком вытеснил «дельту». В связи с этим московские власти приняли следующие решения:

Домашний режим для граждан старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, продлевается до 1 апреля 2022 года;

Продлено также требование к работодателям о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы до 1 апреля 2022 года;

В мэрии также попросили по возможности перевести на удаленку максимальное количество работников.

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