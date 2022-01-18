Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Михаил Мишустин призвал работодателей переводить сотрудников на удаленку

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности переводить сотрудников на удаленку, чтобы снизить нагрузку на медиков.

Михаил Мишустин призвал работодателей переводить сотрудников на удаленку

«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — заявил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он подчеркнул, что в первую очередь эта рекомендация касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.

Премьер-министр также обратил внимание работодателей на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленку. И отметил важность создания максимально безопасных условий на рабочих местах.

На 18 января 2022 года в структуре заболеваемости на территории России 60% приходится на штамм «Дельта», 40% – на штамм «Омикрон» и некоторые другие недоминирующие варианты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, уровень коллективного иммунитета по стране составляет 63,9%. При этом отмечается рост заболеваемости в 67 регионах. 1682 случая заражения штаммом «Омикрон» зафиксировано в 42 субъектах РФ.

По словам Голиковой, срок карантина по коронавирусу в РФ сокращается с двух недель до семи дней. За эффектом от этих мер будут следить уполномоченные структуры. 

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице сегодня «омикрон» доминирует в структуре заболеваемости, он почти целиком вытеснил «дельту». В связи с этим московские власти приняли следующие решения:

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

  • Домашний режим для граждан старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, продлевается до 1 апреля 2022 года;
  • Продлено также требование к работодателям о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы до 1 апреля 2022 года;
  • В мэрии также попросили по возможности перевести на удаленку максимальное количество работников.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 IQ ребенка снижается на 20%, если его мать болела COVID-19 во время беременности — Роспотребнадзор
  2. 2 В Санкт-Петербурге ресторан Social Club объявил о закрытии с 23 января из-за COVID-19
  3. 3 Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
  4. 4 В пандемию заключать сделки с крупным бизнесом стало труднее. Как ускорить процесс?
  5. 5 Мой бизнес пострадал от локдауна. Как я могу получить помощь?

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

20 января 2022

Codenrock New Year ML Battle

Все ВОЗМОЖНОСТИ