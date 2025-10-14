ЕС оштрафовал Gucci, Chloé и Loewe на €157 млн

Европейская комиссия оштрафовала модные дома Gucci, Chloé и Loewe на общую сумму €157 млн ($182 млн) за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Bloomberg. Регулятор установил, что компании ограничивали розничных партнёров в праве самостоятельно устанавливать цены, что привело к росту расходов потребителей. Самый крупный штраф получил Gucci — €119,7 млн ($138 млн).

Бренды контролировали цены ритейлеров

Расследование подтвердило, что бренды устанавливали незаконные ограничения для ритейлеров, с которыми сотрудничали, заявили в Европейской комиссии. Эти ограничения касались формирования цен на продукцию, что противоречит антимонопольным правилам ЕС. Исполнительный орган Евросоюза заявил, что подобная практика «искусственно увеличивала стоимость товаров для конечных покупателей» и нарушала принципы свободной конкуренции.

120 миллионов евро для Gucci, почти 20 — для Chloé и Loewe

Наибольший штраф — €119,7 млн — был наложен на Gucci, принадлежащий французской группе Kering SA.

Chloé, входящая в Cie Financiere Richemont SA, выплатит €19,7 млн ($22 млн), а Loewe, принадлежащая конгломерату LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, — €18 млн ($20 млн).

Евросоюз усиливает давление на luxury-сектор

По словам антимонопольного комиссара ЕС Терезы Риберы, принятое решение — сильный сигнал не только для индустрии моды, но и для других отраслей.

«Мы не потерпим подобной практики в Европе, [...] справедливая конкуренция и защита прав потребителей применяются ко всем в равной степени», — заявила антимонопольный комиссар ЕС Тереза Рибера.

Расследование длиной в год

Штрафы стали итогом расследования, начавшегося после обысков, проведённых в штаб-квартирах компаний в апреле 2023 года, сообщает Bloomberg. Тогда сотрудники Еврокомиссии искали доказательства ценовых сговоров и других форм антиконкурентного поведения на рынке предметов роскоши. Эти проверки стали частью более масштабной кампании ЕС против недобросовестных практик в fashion-индустрии, включая нарушения при онлайн-продажах и ограничение скидочных политик партнёров.

Контекст

Решение Еврокомиссии усиливает внимание регуляторов к сектору luxury, который остаётся одним из самых прибыльных в Европе. На фоне рекордных продаж и роста цен потребители всё чаще сталкиваются с ограничениями на скидки и перепродажи брендовых товаров. Для Kering, Richemont и LVMH штрафы в десятки миллионов евро не станут критичными, но могут изменить подход к взаимодействию с ритейлерами: регулятор дал понять, что правила рынка моды отныне будут подчиняться тем же законам, что и любой другой бизнес.

