Расписание торгов на Московской бирже в ноябрьские праздники

Стало известно, когда Московская биржа проведёт торги в ноябре. Площадки будут функционировать в обычном режиме, включая рабочую субботу 1 ноября. Исключение составят праздничные дни и выходные 22–23 ноября, когда биржа приостановит торги из-за технических работ.

График работы Мосбиржи на ноябрьские праздники

В соответствии с утверждённым производственным календарём, 1 ноября (суббота) в России будет сокращённым рабочим днём. Далее последуют три выходных подряд — 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник).

1 ноября торги на всех рынках Московской биржи пройдут в обычном режиме. 2 ноября, торги проводиться не будут.

3 ноября торги возобновятся на всех рынках, включая валютный и рынок драгоценных металлов. На этих площадках операции будут доступны по всем инструментам, кроме сделок с расчётами «TODAY» и сделок своп, дата исполнения обязательств по которым приходится на день заключения сделки.

4 ноября в России отмечается День народного единства, в праздничный день торги не проводятся.

В остальные рабочие дни ноября биржевые торги пройдут по стандартному расписанию. Регулярная работа сохранится на фондовом, срочном, валютном и товарном рынках.

Мосбиржа не будет работать в предпоследние выходные ноября

В выходные 22–23 ноября на фондовом и срочном рынках Московской биржи торги проводиться не будут. Это связано с техническими работами, о которых биржа уведомляет заранее.

В остальные выходные — 8–9, 15–16 и 29–30 ноября — фондовый и срочный рынки будут открыты в формате дополнительной торговой сессии выходного дня. Остальные площадки продолжат работать по обычному регламенту.

Контекст

Московская биржа продолжает развивать формат выходных торгов, запущенный в конце июля 2025 года. В августе в дополнительные сессии были добавлены паи двух новых БПИФов — «ПСБ — Денежный рынок» и «Альфа-Капитал Управляемые облигации». После этого общее число фондов, доступных для торговли в выходные, увеличилось до семи.

С 19 августа в выходных сессиях появились поставочные фьючерсы на акции компаний из индекса Мосбиржи: HeadHunter, MD Medical Group, «Группы Ренессанс Страхование» и «Юнипро». Торги проходят по субботам и воскресеньям с 09:50 до 19:00 мск, а движение цены ограничено тремя процентами от котировки предыдущей сессии.

Формат выходных торгов постепенно расширяется и позволяет участникам рынка оперативно реагировать на новости, выходящие в нерабочее время.