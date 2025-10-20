Московская биржа сделает паузу не только на праздники, но и на техработы: утверждено расписание торгов на ноябрь
Расписание торгов на Московской бирже в ноябрьские праздники
Стало известно, когда Московская биржа проведёт торги в ноябре. Площадки будут функционировать в обычном режиме, включая рабочую субботу 1 ноября. Исключение составят праздничные дни и выходные 22–23 ноября, когда биржа приостановит торги из-за технических работ.
График работы Мосбиржи на ноябрьские праздники
В соответствии с утверждённым производственным календарём, 1 ноября (суббота) в России будет сокращённым рабочим днём. Далее последуют три выходных подряд — 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник).
1 ноября торги на всех рынках Московской биржи пройдут в обычном режиме. 2 ноября, торги проводиться не будут.
3 ноября торги возобновятся на всех рынках, включая валютный и рынок драгоценных металлов. На этих площадках операции будут доступны по всем инструментам, кроме сделок с расчётами «TODAY» и сделок своп, дата исполнения обязательств по которым приходится на день заключения сделки.
4 ноября в России отмечается День народного единства, в праздничный день торги не проводятся.
В остальные рабочие дни ноября биржевые торги пройдут по стандартному расписанию. Регулярная работа сохранится на фондовом, срочном, валютном и товарном рынках.
Мосбиржа не будет работать в предпоследние выходные ноября
В выходные 22–23 ноября на фондовом и срочном рынках Московской биржи торги проводиться не будут. Это связано с техническими работами, о которых биржа уведомляет заранее.
В остальные выходные — 8–9, 15–16 и 29–30 ноября — фондовый и срочный рынки будут открыты в формате дополнительной торговой сессии выходного дня. Остальные площадки продолжат работать по обычному регламенту.
Контекст
Московская биржа продолжает развивать формат выходных торгов, запущенный в конце июля 2025 года. В августе в дополнительные сессии были добавлены паи двух новых БПИФов — «ПСБ — Денежный рынок» и «Альфа-Капитал Управляемые облигации». После этого общее число фондов, доступных для торговли в выходные, увеличилось до семи.
С 19 августа в выходных сессиях появились поставочные фьючерсы на акции компаний из индекса Мосбиржи: HeadHunter, MD Medical Group, «Группы Ренессанс Страхование» и «Юнипро». Торги проходят по субботам и воскресеньям с 09:50 до 19:00 мск, а движение цены ограничено тремя процентами от котировки предыдущей сессии.
Формат выходных торгов постепенно расширяется и позволяет участникам рынка оперативно реагировать на новости, выходящие в нерабочее время.
- 1 Учёные разработали глазной имплант для восстановления зрения: технология помогла 81% пациентов старше 60 лет Учёные изобрели имплантат для восстановления зрения 20 октября 2025, 20:00
- 2 Одна из самых больших компенсаций в отрасли: «РСХБ-Страхование» выплатила 75 млн ₽ рыбоводческому хозяйству Выплата по страховому случаю в аквакультуре составила 75 млн 20 октября 2025, 19:00
- 3 Экс-директор e-commerce Т-Банка Илья Кретов стал вице-президентом Сбера — чтобы усилить там цифровую торговлю Сбер назначил Илью Кретова главой e-commerce-направления 20 октября 2025, 17:16
- 4 В России каждый второй считает помощь родителям обязанностью: Москва лидирует по объёму — 18 тысяч ₽ в месяц Стало известно, сколько денег россияне дают родителям 20 октября 2025, 14:30