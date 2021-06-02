Московский Политех проведет день открытых дверей магистерских программ

Евгения Хрисанфова
5 июня состоится день открытых дверей Московского Политеха. Абитуриенты смогут познакомиться с магистерскими программами онлайн или офлайн в корпусе на улице Большая Семеновская.
Московский Политех проведет день открытых дверей магистерских программЕвгения Хрисанфова
Среди программ:
- «Инновационный маркетинг в рекламе»;
- «Информационная безопасность веб-приложений и облачных технологий»;
- «Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект»;
- «Роботизированные беспилотные системы и эргономика»;
- «Системная аналитика больших данных»;
- «Управление бизнес-системами» и многие другие.
Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Foxstudio / Shutterstock
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