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Московский Политех проведет день открытых дверей магистерских программ

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

5 июня состоится день открытых дверей Московского Политеха. Абитуриенты смогут познакомиться с магистерскими программами онлайн или офлайн в корпусе на улице Большая Семеновская.

Московский Политех проведет день открытых дверей магистерских программ

Среди программ:

  • «Инновационный маркетинг в рекламе»;
  • «Информационная безопасность веб-приложений и облачных технологий»;
  • «Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект»;
  • «Роботизированные беспилотные системы и эргономика»;
  • «Системная аналитика больших данных»;
  • «Управление бизнес-системами» и многие другие.

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Foxstudio / Shutterstock

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