Илон Маск уволил ещё 100 работников xAI — ради развития Grok

У xAI начался самый хаотичный месяц в истории: массовые увольнения, утечки топ-менеджеров и странные «экзамены» для сотрудников. На общем созвоне глава команды аннотации Диего Пасини пообещал поднять зарплаты на 10% и увеличить штат в 10 раз. Спустя несколько часов сотни работников получили уведомления об увольнении.

«Вздохните спокойно» — и сразу вон

15 сентября на общем собрании Пасини заявил сотрудникам, что компания выходит из полосы турбулентности: «можно вздохнуть спокойно, новых сокращений не будет». Он анонсировал повышение зарплат на 10% и планы по десятикратному увеличению штата аннотаторов, объяснив, что компания делает ставку на качественное обучение чат-бота Grok.

Но уже спустя несколько часов после собрания сотрудники начали терять доступ к корпоративному мессенджеру Slack. Более сотни работников узнали о своём увольнении только в момент, когда их учетные записи были отключены. Это стало второй волной сокращений: первая, прошедшая 12 сентября, затронула более 500 универсальных «тьюторов Grok». В сумме их количество сократилось с 1 500 человек до 900.

Экзамены по мемам

Накануне сокращений сотрудники получили тестирование, охватывающее самые разные области: от STEM-дисциплин и программирования до креативных заданий, связанных с интернет-культурой. Самыми обсуждаемыми стали задания, связанные с интернет-культурой, вроде «теста по думскроллингу». Также от участников требовалось ранжировать посты в X — от ничем не примечательных до «горячих», которые могут собрать лайки и запустить дискуссии. В задания входило и прикрепление собственных мемов, а также оценка картинок на наличие «спорного содержания».

Для сотрудников такие тесты выглядели странно, ведь они не имели отношения к их основной работе. Некоторые признавались, что сидели над ними всю ночь, чтобы уложиться в дедлайн, а кто-то просто не успел сдать задания вовремя.

Всё это — ради «личностного роста» Grok

Несмотря на увольнения, компания параллельно объявила о найме сотрудников. На сайте xAI открыто 16 позиций, среди которых — специалисты по мемам, комментариям к заголовкам, политике, безопасности, финансам и формированию «личности» Grok.

Диапазон оплаты вырос: раньше аннотаторы получали $35–65 в час, теперь новые вакансии обещают $45–100. Это подтверждает новую стратегию развития xAI: ставка делается не на универсальных тьюторов, а на узкопрофильных специалистов, которые глубже прорабатывают контент. В теории это должно повысить точность и надёжность ответов Grok.

Контекст

Grok — чат-бот xAI, встроенный в соцсеть X (бывший Twitter). Илон Маск позиционирует его как конкурента ChatGPT и как часть собственной экосистемы продуктов. Роль команды аннотаторов здесь была ключевой: именно они на «живых» данных обучали модель понимать язык пользователей и формировать собственный стиль.

Массовые увольнения и параллельный найм «спецаннотаторов» показывают стратегический сдвиг компании. xAI отказывается от широкой базы универсальных тьюторов и делает ставку на дорогих специалистов, которые смогут сделать из Grok более глубокую «личность».

Фото: Andrew Harnik / Staff / Getty Images