Малому бизнесу упростили доступ к предпринимательству в Арктике

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который облегчает малому бизнесу доступ к предпринимательской деятельности в Арктической зоне России.

Закон исключает требования к малому бизнесу, который претендует на получение статуса резидента Арктической зоны, по капитальным вложениям в строительство либо модернизацию недвижимости.

При этом отмечается, что перечень видов экономической деятельности, на которые не распространяются требования по капитальным вложениям, устанавливает российское правительство.

Закон уточняет критерии, которым предприниматели должны соответствовать для получения статуса резидента:

индивидуальный предприниматель или юрлицо может работать на территории нескольких муниципальных образований сухопутной территории Арктической зоны, при условии, что одно из таких образований является местом государственной регистрации;

для субъектов малого бизнеса, планирующих работать в Арктической зоне, при определении объема капитальных вложений будут учитываться затраты на приобретение машин, оборудования и производственного инвентаря.

Документ был инициирован правительством России.

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Фото: Unsplash