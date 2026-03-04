МТС Банк отчитался о финансовых итогах за 2025 год: чистая прибыль компании выросла на 17% — и достигла 14,4 млрд ₽

МТС Банк отчитался об итогах работы за 2025 год: чистая прибыль компании увеличилась на 17% и составила 14,4 млрд рублей. Особенно заметный рост пришёлся на четвёртый квартал: за октябрь–декабрь банк заработал 5 млрд рублей, что в 9,8 раза больше результата аналогичного периода 2024 года.

Доходы с заёмных средств выросли в два раза

Доходы с материальных вложений, которые были отданы в долг, оказались в два раза больше, чем в 2024-м. Они достигли 21,2 млрд рублей.

В последнем квартале прошлого года чистая прибыль от процентов со средств, отданных в долг, достигла 8,3 млрд рублей. Это в 7,2 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

При этом расходы банка на создание резерва для возможных кредитных убытков, дефолтов и других сложных ситуаций на рынке снизились до 6,1%. Это на 1,4% меньше, чем в прошлом году.

Рентабельность капитала за 2025 год — 14,5%

Прибыль компании с денег своих акционеров достигла 14,5% в 2025 году. В последнем квартале прошлого года этот параметр составил 19% — это на 16,8% больше, чем за тот же период в 2024-м.

На разнице между процентами по кредитам и вкладам банк заработал за год на 0,8% меньше, чем в 2024 году. В последнем квартале 2025 года параметр был самым высоким — 8,1%.

В МТС Банке объяснили такой рост прибыли повышением доходов от процентов по кредитам и инвестициям.

Клиентская база выросла на треть в 2025 году

Представители МТС Банка также обратили внимание, что клиентов в прошлом году стало больше на 33% по сравнению с 2024-м — это максимальный прирост за последние годы.

По его словам, рост обеспечило развитие финансовых сервисов внутри экосистемы МТС, в том числе платежные и трансграничные решения, а также дебетовая карта «МТС деньги».

Контекст

В декабре 2025 года МТС Банк также объявил о размещении цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе ЦФА хаб:

общий объём — до 1 млрд рублей;

инструмент — денежное требование;

доходность — 15,5% годовых;

срок обращения — шесть месяцев;

номинал одного ЦФА — 10 тыс. рублей.

По итогам 2025 года МТС Банк продемонстрировал рост ключевых финансовых показателей, включая прибыль и процентные доходы. Основными драйверами стали расширение клиентской базы, развитие финтех-продуктов внутри экосистемы МТС и рост доходов от кредитных операций.