В работе МТС произошел сбой 7 февраля
В работе МТС произошел масштабный сбой 7 февраля, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.рф». Число жалоб за последний час превысило 1043, за сутки — 3687.
- Новости
Сообщения о неполадках стали поступать около 10:00 мск. В частности, пользователи жалуются на неполадки в работе домашнего и мобильного интернета.
По данным Downdetector.su, пик жалоб пришелся на 12:30 мск. К этому моменту о неполадках заявили 353 клиента МТС, сетевые сбои составили 6,8%. На портале «Сбой.рф» на максимуме около 12:15 мск количество жалоб составило 296.
Наибольшее число жалоб на Downdetector.su поступало из Краснодарского края и Волгоградской области — по 31% и 24% соответственно. По данным «Сбой.рф», на Краснодарского края пришлось 35% жалоб, следом идет Москва (27%), Орловская и Волгоградская области (11% и 5% соответственно).
Пользователи в комментариях на «Сбой.рф» отмечают, что неполадки в работе домашнего интернета МТС продолжаются в течение нескольких часов. «Краснодар. Домашний интернет отвалился в час ночи, поддержка обещала починить к 6 утра и даже прислали СМС, что починили. А утром снова сломался. Теперь поддержка обещает починить к 23:00», — написала пользователь по имени Дарья.
В пресс-службе МТС комментировать сбой отказались.
24 января в работе российских операторов связи произошел массовый сбой. Неполадки затронули «Мегафон», Yota, T2, МТС, а также мессенджеры Telegram, WhatsApp и другие. В Роскомнадзоре RB.RU пояснили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, принадлежит РКН) зафиксировал сбой на инфраструктуре «Мегафона», который в «кратчайшие сроки был устранен специалистами оператора». На сетях других операторов РКН сбоя не наблюдал.
Источник Forbes в сфере кибербезопасности связал сбой в работе оператора с ковровой DDoS-атакой на него, которую совершила группировка «политически мотивированных хакеров» (IT-армия Украины). Собеседник отмечал, что атака «была результативной», так как «наблюдалась деградация сервисов на международном стыке».
Фото на обложке: sdx15 / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Подбор и адаптация сотрудников»
- 1 В Минцифры назвали сроки введения стандартов доступа провайдеров в новостройки Их могут ввести в ближайшие два года 14 мая 14:41
- 2 Минцифры предложит ответственность для УК, препятствующих доступу операторов в МКД Причиной стал «инцидент с одним оператором» 09 апреля 14:55
- 3 В работе «Мегафона» произошел сбой 26 марта Абоненты заявили о проблемах с мобильным интернетом и связью 26 марта 09:26
- 4 Сеть гипермаркетов «Блюмарт» обвинили в обмане более сотни покупателей Сумма исковых требований к компании в 2024 году составила 30 млн рублей, в 2025 — 228 млн 23 марта 13:58