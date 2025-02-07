В работе МТС произошел сбой 7 февраля

В работе МТС произошел масштабный сбой 7 февраля, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.рф» . Число жалоб за последний час превысило 1043, за сутки — 3687.

Сообщения о неполадках стали поступать около 10:00 мск. В частности, пользователи жалуются на неполадки в работе домашнего и мобильного интернета.

По данным Downdetector.su, пик жалоб пришелся на 12:30 мск. К этому моменту о неполадках заявили 353 клиента МТС, сетевые сбои составили 6,8%. На портале «Сбой.рф» на максимуме около 12:15 мск количество жалоб составило 296.

Скриншот с Downdetector.su, фото: RB.RU

Наибольшее число жалоб на Downdetector.su поступало из Краснодарского края и Волгоградской области — по 31% и 24% соответственно. По данным «Сбой.рф», на Краснодарского края пришлось 35% жалоб, следом идет Москва (27%), Орловская и Волгоградская области (11% и 5% соответственно).



Пользователи в комментариях на «Сбой.рф» отмечают, что неполадки в работе домашнего интернета МТС продолжаются в течение нескольких часов. «Краснодар. Домашний интернет отвалился в час ночи, поддержка обещала починить к 6 утра и даже прислали СМС, что починили. А утром снова сломался. Теперь поддержка обещает починить к 23:00», — написала пользователь по имени Дарья.

В пресс-службе МТС комментировать сбой отказались.

24 января в работе российских операторов связи произошел массовый сбой. Неполадки затронули «Мегафон», Yota, T2, МТС, а также мессенджеры Telegram, WhatsApp и другие. В Роскомнадзоре RB.RU пояснили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, принадлежит РКН) зафиксировал сбой на инфраструктуре «Мегафона», который в «кратчайшие сроки был устранен специалистами оператора». На сетях других операторов РКН сбоя не наблюдал.

Источник Forbes в сфере кибербезопасности связал сбой в работе оператора с ковровой DDoS-атакой на него, которую совершила группировка «политически мотивированных хакеров» (IT-армия Украины). Собеседник отмечал, что атака «была результативной», так как «наблюдалась деградация сервисов на международном стыке».

Фото на обложке: sdx15 / Shutterstock / FOTODOM