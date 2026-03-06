МТС Web Services запускает направление Physical AI — подразделение займётся разработкой ПО для «умных» роботов

Бихтех-компания ИТ-решений МТС Web Services (MWS) объявила о создании нового направления для исследований и разработок Physical AI. Специалисты будут разрабатывать технологии и ПО, которые сформируют у роботов когнитивные навыки на основе ИИ.

Роботы смогут сами анализировать ситуацию и выстраивать последовательность действий

В рамках проекта компания планирует создать технологию, которая позволит устанавливать для роботов дополнительные навыки с помощью отдельного маркетплейса. Решение будет функционировать на разработках разных производителей. Например, с помощью таких ПО новые навыки смогут получить гуманоидные виды роботовв, а также роботы-собаки.

В MWS планируют создать систему управления, которая позволит роботам автономно оценивать окружающую обстановку, выявлять особенности задачи и выстраивать последовательность действий. Такие машины смогут работать с физическими предметами и оценивать результаты своих действий.

В отличие от классических промышленных роботов, которые работают по заранее опредёленным инструкциям, новая архитектура предполагает использование моделей Vision-Language-Action. Они позволяют роботам анализировать визуальную информацию, понимать текстовые или голосовые команды, а также управляют действиями робота.

MWS уже создает ПО для китайских роботов

Как сообщают в компании, уже сейчас в исследовательском центре ведётся разработка программных решений для роботов из Китая. Одновременно MWS обсуждает возможное сотрудничество с отечественными производителями в сфере робототехники.

Компания MWS рассматривает несколько вариантов коммерческого применения технологии. Среди них — обучение роботов специализированным умениям для сотрудников заказчика, а также предоставление комплексных решений для автоматизации процессов на производствах по подписной модели.

Подобные системы смогут работать как в кооперации с человеком, так и в группах с другими машинами.

Для обучения и работы роботов MWS будет использовать свою облачную инфраструктуру

В MWS отмечают, что обучение и работа моделей Vision-Language-Action требуют значительных вычислительных мощностей, поскольку необходимо собирать и обрабатывать большие массивы данных, обучать модели в виртуальной среде и переносить навыки на физические действия роботов. Для этих задач компания планирует использовать собственную облачную инфраструктуру MWS Cloud Platform и решения MWS AI.

Первые проекты и презентацию платформы с навыками для роботов компания планирует провести во второй половине 2026 года.