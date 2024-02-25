Xiaomi, Honor, Samsung представят новинки на Mobile World Congress

В Барселоне с закрытой нетворкинг-сессии стартует сегодня Mobile World Congress, а с 26 февраля выставка-конгресс откроется в полном объеме. Ключевые игроки рынка представят свои новейшие технологии: авторы The Verge отметили самые интересные анонсы от Xiaomi, Honor, Samsung и др.

На MWC стартап искусственного интеллекта Brain.ai в партнерстве с Deutsche Telekom планирует продемонстрировать концептуальную модель «телефона без приложений», который «генерирует интерфейс контекстуально — в соответствии с вашими мыслями».

Xiaomi впервые за пределами Китая представит эксклюзивный Xiaomi 14 Ultra. Honor готовится объявить цены на свою новую складную модель Magic V2 в тематике Porsche.

Компания HMD, которая до сих пор производила телефоны исключительно под брендом Nokia, в прошлом году объявила, что впервые планирует выпускать устройства под собственным именем. И эксперты размышляют, будет ли модель представлена как раз на MWC (официальных анонсов по этому поводу пока не было)?

Через три года после выпуска своих первых умных часов компания OnePlus запустит OnePlus Watch 2 с обещанным временем автономной работы 100 часов. Аналитики также считают, что можно ждать демонстрации еще нескольких экспериментальных концептуальных устройств — например, прозрачного ноутбука от Lenovo или гибкого смартфона от Motorola.

Компания Samsung также намерена делиться новостями: на сайте обещают, что именно на MWC миру покажут «умное» кольцо Galaxy Ring — «устройство нового форм-фактора, которое упрощает повседневный контроль за здоровьем и позволяет поддерживает более разумный и здоровый образ жизни».

Фото на обложке: WMC