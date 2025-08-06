За первые недели работы нейросеть уже сократила затраты на подбор персонала на 60%

Франчайзинговая сеть агентств недвижимости «Самолет Плюс» внедрила ИИ-рекрутера для отбора сотрудников. Уже в первые недели технология сократила затраты на найм на 60% и ускорила процесс в два раза. До конца года система обработает более 150 тысяч заявок от кандидатов.

ИИ-рекрутер в офисе

Франчайзинговая сеть агентств недвижимости «Самолет Плюс» начала использовать искусственный интеллект для первичного отбора сотрудников. С июля новый ИИ-рекрутер работает в четверти офисов, и уже в первые недели он показал результат: затраты на найм сократились на 60%, а время отбора кандидатов — вдвое.



По прогнозам компании, к концу года ИИ обработает более 150 тыс. откликов, и в будущем его функциональность будет только расширяться.

40% кандидатов — через нейросеть

Каждый год «Самолет Плюс» получает свыше 400 тыс. откликов на вакансии агентов по недвижимости — 40% кандидатов готовы проходить собеседования через нейросеть. Для HR-команды это означает не просто автоматизацию, а новый формат найма: ИИ сам проводит текстовые интервью, анализирует мотивацию и опыт, ранжирует кандидатов и передаёт лучших на следующий этап.

В компании подчёркивают: автоматизация высвободила тысячи часов, которые раньше уходили на рутину. Теперь эти ресурсы направлены на адаптацию, развитие и удержание сотрудников — там, где без участия человека пока невозможно.

Минус рутина, плюс качество работы

По словам директора по персоналу франчайзинговой сети «Самолет Плюс» Александра Мурашкина, главная цель внедрения — не сократить косты любой ценой, а повысить качество найма.

«Люди остаются в центре нашего бизнеса [...]. Автоматизация первичных интервью освободит HR‑команду от тысячи часов рутинных задач в месяц. Эти ресурсы будут направлены на адаптацию и развитие агентов», — объясняет Мурашкин.

Не только для HR

ИИ-рекрутер стал частью более широкой стратегии внедрения искусственного интеллекта в «Группе Плюс». Уже сейчас компания использует нейросети в юридическом департаменте, операционном блоке, а также развивает собственную ИИ-платформу AI Plus для риелторов. Она помогает агентам автоматизировать работу с документами, следить за статусами сделок и высвобождать время для общения с клиентами.

По словам Максима Шумкова, директора по внедрению ИИ в «Группе Плюс», ставка на ИИ — это ставка на рост эффективности всего бизнеса.

«Мы развиваем ИИ, чтобы наши специалисты могли сосредоточиться на действительно важных задачах. [...] позволяет агентам по недвижимости автоматизировать рутинные задачи и повысить эффективность работы, то есть совершать больше сделок», — подчёркивает Шумков.

Контекст

Тренд на автоматизацию найма усиливается: ИИ-рекрутеры внедряются в банки, логистику, телеком. Но в недвижимости этот подход пока не получил широкого распространения. «Самолет Плюс» стал одной из первых компаний, кто интегрировал AI в рекрутинг на массовом рынке, сохранив живой контакт на финальных этапах. Следующий шаг — эмоциональный анализ кандидатов и участие ИИ в карьерном сопровождении сотрудников.





Фото: iStock / Getty Images Plus / Getty Images